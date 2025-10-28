Під час розмови із журналістами 27 жовтня Володимир Зеленський розповів про майбутні плани у розвитку бойової авіації, пише 24 Канал.

Що передбачає такий план розвитку?

Президент України Володимир Зеленський розповів, що повноцінний флот із 250 військових літаків є основою для оновлення військової авіації та гарантією безпеки держави не на один рік. Перехід на нові авіаційні платформи дасть змогу ефективніше захищати повітряний простір та наблизити оборонну промисловість України до західних технологічних стандартів.

За його словами, наразі Україна веде діалог зі Швецією, Францією та США щодо бойових літаків. Мова йде про F-16, шведські Gripen та французькі Rafale.

Ми вийшли на три платформи – F-16, Gripen і Rafale. З урахуванням досвіду наших пілотів і можливостей ворога – це оптимальний вибір для України,

– додав Зеленський.

Однак в пріоритеті все ж шведські Gripen через дешеве обслуговування та відносно короткий термін навчання пілотів – близько шести місяців. Ще однією перевагою Gripen є можливість зльоту навіть з автомобільних трас, а також сумісність із більшістю озброєння, яке використовує Україна.

"Так от щодо Gripen – на нього чіпляється все. Напевно, майже все з того, що використовує Україна – ракети й іншу зброю – це все можна туди підчепити", – сказав Зеленський.

Наразі Україна попередньо домовилась зі Швецією про постачання 150 нових літаків Gripen. За словами президента, окрім самих поставок лідери домовились також про локалізацію виробництва. Зеленський підкреслив, що ця угода має історичне значення.

Що наразі відомо про угоду зі Швецією?