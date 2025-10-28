Під час спілкування з журналістами Володимир Зеленський розповів про плани оновлення авіаційного флоту України шведськими "Гріпен", французькими "Рафаль" та американськими F-16. Безумовним фаворитом є Gripen, передає 24 Канал.
Коли Україна може отримати "Гріпен"?
Шведський винищувач має низку переваг для України:
- у нього дешеве обслуговування;
- досвідчені пілоти можуть навчитися керувати цим літаком за 6 місяців;
- винищувачі можуть злітати і сідати на траси;
- зручні в питанні застосування зброї. Майже все з того, що використовує Україна – ракети та іншу зброю – це все можна підчепити до "Гріпена".
Володимир Зеленський нагадав, що Україна підписала зі Швецією договір про поставку 150 літаків. Коли саме Київ зможе отримати ці літаки, сказати складно.
"Це достатньо довгий шлях", – додав президент.
Політик заявив, що домовився про локалізацію "Гріпена". "Я вважаю, що це історична домовленість", – додав він.
- Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський допустив, що перші "Гріпени" можуть з'явитися в Україні вже у 2026 році. Тим часом арем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що постачання новітніх винищувачів Gripen Києву може розпочатися через 3 роки.
- Загалом поставка усіх 150 літаків триватиме від 10 до 15 років.
- Шведська компанія Saab планує відкрити завод з фінального складання літаків Gripen в Україні в межах можливої угоди на постачання до 150 винищувачів.
- Військовий оглядач Василь Пехньо в ефірі 24 Каналу пояснив, що угода зі Швецією – наймасштабніша у процесі переозброєння України, адже йдеться про абсолютно нові літаки, які наша країна раніше не отримувала. Велика кількість літаків не надійде одразу. Наступного року очікується завершення навчання пілотів і технічного персоналу. Тож коли будуть готові фахівці – тоді з'являться і літаки.