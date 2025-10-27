В Україні може з'явитися завод Saab

Про це повідомив генеральний директор концерну Мікаель Юганссон в інтерв'ю Financial Times, інформує 24 Канал.

За словами Юганссона, контракт такого масштабу фактично подвоїть виробничі потреби Saab щодо Gripen, навіть попри нинішнє розширення виробництва до 20 – 30 літаків на рік у Бразилії.

Це не так просто під час війни, але було б чудово створити потужності принаймні для фінального складання та тестування, а, можливо, й часткового виробництва в Україні,

— зазначив глава Saab.

Юганссон також повідомив, що Saab планує розширювати виробничі потужності не лише у Бразилії, а й потенційно в Канаді та інших країнах Європи.

Що цьому передувало?

Минулого тижня президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підписали лист про наміри щодо купівлі Gripen, однак фінансування угоди ще не узгоджено.

За словами Юганссона, обговорюється кілька варіантів – від шведського фінансування до можливого використання заморожених російських активів, якщо вдасться досягти політичної домовленості. Наразі це питання залишається відкритим, адже Бельгія блокує його розгляд на рівні ЄС.

Зауважте. Україна вже отримала частину винищувачів F-16 від союзників, однак Gripen вважаються більш придатними для українських умов: вони можуть злітати та сідати на звичайних дорогах, потребують менше обслуговування і відзначаються вищою гнучкістю в експлуатації.

Аналітик аерокосмічної та оборонної галузі Sash Tusa з компанії Agency Partners вважає, що Saab має "кращі шанси наростити виробництво, ніж більшість інших виробників". Пікове виробництво Gripen колись становило 18 літаків на рік, нині компанія випускає трохи більше половини цієї кількості, але має гнучкий і диверсифікований ланцюг постачань, що дозволяє швидко масштабуватись.

Що треба знати про Saab?

Нині Saab продала 60 винищувачів останньої модифікації Gripen Швеції, 36 – Бразилії та 4 – Таїланду. За словами Зеленського, перші Gripen можуть з’явитися в Україні вже наступного року.

Крім того, раніше Saab уклала угоду про спільне виробництво систем ППО з українським Міноборони.

Довідково. Saab налічує близько 25 тисяч працівників, є провідним виробником оборонних і безпекових систем Швеції, працює у понад десятку країн світу й спеціалізується на аеронавігації, озброєнні, сенсорах та підводних технологіях.