В Украине может появиться завод Saab

Об этом сообщил генеральный директор концерна Микаэль Юханссон в интервью Financial Times, информирует 24 Канал.

По словам Юганссона, контракт такого масштаба фактически удвоит производственные потребности Saab по Gripen, даже несмотря на нынешнее расширение производства до 20 – 30 самолетов в год в Бразилии.

Это не так просто во время войны, но было бы замечательно создать мощности по крайней мере для финальной сборки и тестирования, а, возможно, и частичного производства в Украине,

- отметил глава Saab.

Юханссон также сообщил, что Saab планирует расширять производственные мощности не только в Бразилии, но и потенциально в Канаде и других странах Европы.

Что этому предшествовало?

На прошлой неделе президент Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали письмо о намерениях по покупке Gripen, однако финансирование сделки еще не согласовано.

По словам Юганссона, обсуждается несколько вариантов – от шведского финансирования до возможного использования замороженных российских активов, если удастся достичь политической договоренности. Сейчас этот вопрос остается открытым, ведь Бельгия блокирует его рассмотрение на уровне ЕС.

Заметьте. Украина уже получила часть истребителей F-16 от союзников, однако Gripen считаются более подходящими для украинских условий: они могут взлетать и садиться на обычных дорогах, требуют меньше обслуживания и отличаются более высокой гибкостью в эксплуатации.

Аналитик аэрокосмической и оборонной отрасли Sash Tusa из компании Agency Partners считает, что Saab имеет "лучшие шансы нарастить производство, чем большинство других производителей". Пиковое производство Gripen когда-то составляло 18 самолетов в год, сейчас компания выпускает чуть больше половины этого количества, но имеет гибкую и диверсифицированную цепь поставок, что позволяет быстро масштабироваться.

Что нужно знать о Saab?

Сейчас Saab продала 60 истребителей последней модификации Gripen Швеции, 36 – Бразилии и 4 – Таиланду. По словам Зеленского, первые Gripen могут появиться в Украине уже в следующем году.

Кроме того, ранее Saab заключила соглашение о совместном производстве систем ПВО с украинским Минобороны.

Справочно. Saab насчитывает около 25 тысяч работников, является ведущим производителем оборонных систем и систем безопасности Швеции, работает в более десятка стран мира и специализируется на аэронавигации, вооружении, сенсорах и подводных технологиях.