Какие авто самые надежные?
Журнал Consumer Reports проводит опрос своих читателей об автомобилях, которыми они владеют, и о проблемах, с которыми они столкнулись, пишет 24 Канал со ссылкой на Market Watch.
Всего в ТОП-15 самых надежных авто вошли:
- Toyota (66 баллов по 100-балльной шкале надежности);
- Subaru (63 балла);
- Lexus (60 баллов);
- Honda (59 баллов);
- BMW (58 баллов);
- Nissan (57 баллов);
- Acura (54 балла);
- Buick (51 балл);
- Tesla (50 баллов);
- KIA (49 баллов);
- Ford (48 баллов);
- Hyundai (48 баллов);
- Audi (44 балла);
- Mazda (43 балла);
- Volvo (42 балла).
Некоторые бренды, такие как Dodge, Infiniti и Porsche, вообще не отображаются в рейтингах, поскольку недостаточное количество владельцев CR приобрела их для того, чтобы журнал имел данные о надежности.
Какие советы дают по покупке авто?
CR обновляет один из старейших советов в мире покупок автомобилей на 2025 год – если вы хотите избежать проблем с надежностью, не покупайте абсолютно новую или переработанную модель.
Даже экземпляры новой модели второго года могут иметь проблемы. Когда автомобиль имеет низкий балл в первый год, иногда его автопроизводителю нужно больше времени для решения проблем,
– пишет CR.
Mazda CX-70 и CX-90, отмечает журнал, "остаются ненадежными не первый год, как и Cadillac Lyriq , Chevrolet Blazer EV и Colorado, а также GMC Canyon".
Как и следовало ожидать, автопроизводители достаточно хорошо справляются с созданием автомобилей на бензиновом двигателе, поскольку некоторые из них имеют столетний опыт в этой области. Электромобили и гибридные автомобили с подзарядкой от сети – это более новые технологии, которые более подвержены проблемам.
Однако гибридные модели, которые не требуют подключения к сети, продолжают оставаться надежным выбором, который также обычно обеспечивает отличную экономию топлива,
– пишут в CR.
Что известно о рынке авто в Украине?
В ноябре 2025 года украинцы приобрели 8,3 тыс. новых легковых авто, что на 58% больше, чем в ноябре 2024 года. Самой популярной маркой авто стала китайская BYD с 1 615 единицами, а бестселлером месяца – RENAULT Duster.
Суммарный объем сегмента легковых электромобилей в Украине в октябре 2025 года достиг рекордных 13,3 тысячи авто, что на 99,8% больше по сравнению с октябрем 2024 года. Наибольшую долю в украинском парке электрокаров занимают Tesla с 20,2%, Nissan с 18%, и Volkswagen с 12,4%.