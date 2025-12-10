Какие авто самые надежные?

Журнал Consumer Reports проводит опрос своих читателей об автомобилях, которыми они владеют, и о проблемах, с которыми они столкнулись, пишет 24 Канал со ссылкой на Market Watch.

Всего в ТОП-15 самых надежных авто вошли:

Toyota (66 баллов по 100-балльной шкале надежности); Subaru (63 балла); Lexus (60 баллов); Honda (59 баллов); BMW (58 баллов); Nissan (57 баллов); Acura (54 балла); Buick (51 балл); Tesla (50 баллов); KIA (49 баллов); Ford (48 баллов); Hyundai (48 баллов); Audi (44 балла); Mazda (43 балла); Volvo (42 балла).

Некоторые бренды, такие как Dodge, Infiniti и Porsche, вообще не отображаются в рейтингах, поскольку недостаточное количество владельцев CR приобрела их для того, чтобы журнал имел данные о надежности.

Какие советы дают по покупке авто?

CR обновляет один из старейших советов в мире покупок автомобилей на 2025 год – если вы хотите избежать проблем с надежностью, не покупайте абсолютно новую или переработанную модель.

Даже экземпляры новой модели второго года могут иметь проблемы. Когда автомобиль имеет низкий балл в первый год, иногда его автопроизводителю нужно больше времени для решения проблем,

– пишет CR.

Mazda CX-70 и CX-90, отмечает журнал, "остаются ненадежными не первый год, как и Cadillac Lyriq , Chevrolet Blazer EV и Colorado, а также GMC Canyon".

Как и следовало ожидать, автопроизводители достаточно хорошо справляются с созданием автомобилей на бензиновом двигателе, поскольку некоторые из них имеют столетний опыт в этой области. Электромобили и гибридные автомобили с подзарядкой от сети – это более новые технологии, которые более подвержены проблемам.

Однако гибридные модели, которые не требуют подключения к сети, продолжают оставаться надежным выбором, который также обычно обеспечивает отличную экономию топлива,

– пишут в CR.

