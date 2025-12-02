Рынок новых авто в ноябре

За прошлый месяц украинцы приобрели около 8,3 тыс. новых легковых авто, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укравтопром.

Смотрите также Китайский бренд BYD захватил 20 процентов украинского рынка новых авто

Это на 58% больше, чем в ноябре 2024 года. Относительно октября 2025 года спрос на новые авто вырос на 6%.

Самой популярной маркой месяца вновь стала китайская BYD, а бестселлером месяца стал RENAULT Duster. В ТОП-10 ноября попали:

BYD – 1 615 единиц;

TOYOTA – 859 единиц;

VOLKSWAGEN – 798 единиц;

RENAULT – 577 единиц;

SKODA – 561 единица;

ZEEKR – 397 единиц;

HYUNDAI – 363 единицы;

HONDA – 341 единица;

BMW – 239 единиц;

AUDI – 239 единиц.

Всего с начала года в стране было реализовано 68,9 тысяч новых легковушек, что на 7,5% больше чем в прошлом году.

Каким был рынок авто в октябре?