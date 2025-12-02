Ринок нових авто в листопаді

За минулий місяць українці придбали близько 8,3 тис. нових легкових авто, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укравтопром.

Це на 58% більше, ніж у листопаді 2024 року. Відносно жовтня 2025 року попит на нові авто зріс на 6%.

Найпопулярнішою маркою місяця знов стала китайська BYD, а бестселером місяця став RENAULT Duster. До ТОП-10 листопада потрапили:

BYD – 1 615 одиниць;

TOYOTA – 859 одиниць;

VOLKSWAGEN – 798 одиниць;

RENAULT – 577 одиниць;

SKODA – 561 одиниця;

ZEEKR – 397 одиниць;

HYUNDAI – 363 одиниці;

HONDA – 341 одиниця;

BMW – 239 одиниць;

AUDI – 239 одиниць.

Всього з початку року в країні було реалізовано 68,9 тисяч нових легковиків, що на 7,5% більше ніж торік.

