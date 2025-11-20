Які китайські авто купували українці?

Китайські марки все більше набирають популярності серед українців, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укравтопром.

Минулого місяця придбали 2 512 одиниць нових авто (+157%) та 602 одиниці вживаних (+164%). Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 92%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

VOLKSWAGEN ID.UNYX;

BYD Song Plus;

BYD Leopard 3;

ZEEKR 7X;

BYD Sea Lion 07.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з КНР:

ZEEKR 001;

BYD Sea Lion 07;

VOLKSWAGEN ID.UNYX;

ZEEKR 7X;

AUDI Q4.

До слова, сумарний обсяг сегмента легкових електромобілів за підсумками жовтня 2025 року становив рекордні 13,3 тисячі авто, повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут досліджень авторинку.

Це на 4,8% більше, ніж було у вересні поточного року, та на 99,8% більше відносно торішніх показників жовтня 2024 року.

Структура сегмента за підсумками минулого місяця наступна: основу становлять імпортовані електромобілі з пробігом, частка таких 57,3%, або 7 596 штук. Другий за обсягами підсегмент – внутрішні перепродажі машин групи BEV, частка 25,2%, кількість – 3 345 штук.

Тенденції на авторинку України