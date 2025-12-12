Це може врятувати вас на великих стоянках торгових центрів, де легко забути місце паркування вашого авто. 24 Канал розповість, як все працює і де можна налаштувати цю корисну функцію.

Як Apple CarPlay запам'ятовує місце паркування автомобіля?

Функція працює автоматично, якщо ви використовували CarPlay під час поїздки. Коли від'єднуєте iPhone від системи й виходите з машини, CarPlay зберігає координати паркування в Google Maps або Apple Maps.

Щоб знайти авто пізніше, відкрийте Google Maps на iPhone і введіть у пошук "Parked Car" (Припарковані авто) .

. На карті з'явиться синя мітка з написом "You parked here" (Ви припаркувалися тут) , яка показує точне розташування.

, яка показує точне розташування. Натисніть на мітку й виберіть значок старту – додаток побудує маршрут до вашої машини з покроковими вказівками.

Важливо! Розташування зберігається рівно 48 годин з моменту паркування. Після цього мітка зникає автоматично.

Функція особливо корисна на багаторівневих паркінгах торгових центрів, які нагадують лабіринт, де легко заплутатися й забути, на якому поверсі чи в якій секції залишили автомобіль.

Важливий нюанс: функція працює лише якщо ви використовували CarPlay через дротове чи бездротове з'єднання для побудови маршруту до місця паркування. Якщо просто приїхали без CarPlay, координати не збережуться ні в Google Maps, ні в Apple Maps.