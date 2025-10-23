Ключові ринки продажів електрокарів
Про це повідомляє "Укравтопром" із посиланням на дані Benchmark Mineral Intelligence, передає 24 Канал.
Дивіться також Скільки доведеться заплатити за розмитнити авто у 2026 році
При цьому ключовими ринками, які й забезпечили зростання продажів, стали США, Європа, Китай та Велика Британія.
Які причини зростання продажів електромобілів?
Так, у США покупці активно купували авто, щоб скористатися податковими пільгами, термін дії яких спливав наприкінці вересня.
У Великій Британії попит зріс завдяки новим реєстраційним номерам, які дають переваги під час паркування та руху містом і державним грантам на покупку електрокарів.
Загалом, з початку року у світі продано 14,7 мільйонів електромобілів. Це на 26% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.
Розподіл за регіонами такий:
- Китай – 9 мільйонів (+24%)
- Європа – 3 мільйонів (+32%)
- Північна Америка – 1,5 мільйонів (+11%)
- Інші регіони світу – 1,2 мільйони (+48%)
Для порівняння, світове виробництво автотранспорту у першій половині 2025 року становило понад 45,6 млн автомобілів, що на 3% більше, ніж торік.
В Україні теж зросла популярність електрокарів
Попит на електромобілі в Україні стабільно зростає. Якщо у 2021 році в сервісних центрах МВС зареєстрували менше ніж 9 тисяч електрокарів, то у 2024 році – майже 53 тисячі. Лише у серпні цього року було зареєстровано понад 7 тисяч нових електромобілів.
Зауважимо, що популярність електрокарів серед українців зумовлена закінченням терміну нулювого розмитнення. Щоправда, Рада у першому читанні схвалила законопроєкт, який передбачає, що пільги на імпорт електромобілів можуть таки продовжити до 2027 року. Остаточний текст законопроєкту уряд подасть у листопаді.