Українці відмовляються від авто на бензині?

Найбільші показники у Львівській та Київській областях. Переважають вживані авто, проте зростає інтерес і до нових моделей китайського виробництва, про це повідомляє 24 Канал з посиланняим на Укравтопром.

Найбільше нових реєстрацій зафіксували у:

Львівській області – 1196 авто (з них 89% вживані),

Києві – 959 авто (55% вживані),

Київській області – 698 авто (68% вживані),

Дніпропетровській області – 640 авто (71% вживані),

Одеській області – 449 авто (69% вживані).

Які моделі авто купують найчастіше?

Серед нових електрокарів найчастіше реєстрували BYD Song Plus, за винятком Дніпропетровщини – там мешканці обирали HONDA e:NS1. У сегменті вживаних авто з-за кордону лідерство зберігає TESLA Model Y.

Загалом, за даними Інституту досліджень авторинку, якщо враховувати не лише легкові автомобілі, а й вантажівки та автобуси, то в серпні в Україні зареєстрували рекордні 11,5 тисяч транспортних засобів у сегменті електро. Це на 12,5% більше, ніж у липні, і на 22,5% більше, ніж за серпень 2024 року.

Чому зросла популярність електромобілів?