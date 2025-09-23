Украинцы отказываются от авто на бензине?

Наибольшие показатели во Львовской и Киевской областях. Преобладают подержанные авто, однако растет интерес и к новым моделям китайского производства, об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укравтопром.

Больше всего новых регистраций зафиксировали в:

Львовской области – 1196 авто (из них 89% подержанные),

Киеве – 959 авто (55% подержанные),

Киевской области – 698 авто (68% подержанные),

Днепропетровской области – 640 авто (71% бывшие в употреблении),

Одесской области – 449 авто (69% бывшие в употреблении).

Какие модели авто покупают чаще всего?

Среди новых электрокаров чаще всего регистрировали BYD Song Plus, за исключением Днепропетровщины – там жители выбирали HONDA e:NS1. В сегменте подержанных авто из-за рубежа лидерство сохраняет TESLA Model Y.

В общем, по данным Института исследований авторынка, если учитывать не только легковые автомобили, но и грузовики и автобусы, то в августе в Украине зарегистрировали рекордные 11,5 тысяч транспортных средств в сегменте электро. Это на 12,5% больше, чем в июле, и на 22,5% больше, чем за август 2024 года.

Почему выросла популярность электромобилей?