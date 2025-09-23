Украинцы отказываются от авто на бензине?
Наибольшие показатели во Львовской и Киевской областях. Преобладают подержанные авто, однако растет интерес и к новым моделям китайского производства, об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укравтопром.
Больше всего новых регистраций зафиксировали в:
- Львовской области – 1196 авто (из них 89% подержанные),
- Киеве – 959 авто (55% подержанные),
- Киевской области – 698 авто (68% подержанные),
- Днепропетровской области – 640 авто (71% бывшие в употреблении),
- Одесской области – 449 авто (69% бывшие в употреблении).
Какие модели авто покупают чаще всего?
Среди новых электрокаров чаще всего регистрировали BYD Song Plus, за исключением Днепропетровщины – там жители выбирали HONDA e:NS1. В сегменте подержанных авто из-за рубежа лидерство сохраняет TESLA Model Y.
В общем, по данным Института исследований авторынка, если учитывать не только легковые автомобили, но и грузовики и автобусы, то в августе в Украине зарегистрировали рекордные 11,5 тысяч транспортных средств в сегменте электро. Это на 12,5% больше, чем в июле, и на 22,5% больше, чем за август 2024 года.
Почему выросла популярность электромобилей?
- В июле 2025 года было зарегистрировано 9716 электрокаров, что стало историческим рекордом для страны. Это на 9,8% больше, чем в июне, и на 41,1% больше, чем в июле 2024 года.
- По данным Института исследований авторынка, по состоянию на конец июля автопарк электромобилей в Украине (BEV) достиг 178 тысяч единиц.
- Среди причин такого роста – освобождение электромобилей от НДС и акциза, а также повышенный спрос на энергоэффективный транспорт из-за роста цен на топливо.
- К слову, в Украине уже более 9000 зарядных станций, из них около 2200 – скоростные, согласно данным PlugShare. Быстрее всего инфраструктура развивается в Киеве, Львове, Харькове и Одессе.