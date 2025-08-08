Почему электромобили бьют рекорды?
Об этом сообщил Институт исследований авторынка, передает 24 Канал. Аналитики назвали три главные причины стремительного роста, среди них: подорожание топлива на АЗС, общий рост популярности электромобилей и улучшение моделей и снижение цен;
Заметьте. После возвращения НДС на растаможку с 1 января 2026 года, цены на электрокары могут подскочить почти на треть, поэтому многие спешат купить сейчас.
Аналитики спрогнозировали, что до конца 2025 года спрос будет оставаться высоким. Однако уже с 2026-го возможно временное проседание, после чего рынок стабилизируется.
Подержанные или новые: что покупали украинцы?
Распределение по сегментам выглядит так:
- Подержанные импортированные авто – 53% рынка (5154 авто)
- Внутренние перепродажи – 31% (3010 авто)
- Новые электромобили – 16% (1552 авто) – это новый рекорд для сегмента новых EV в Украине.
Интересно, сравнение с июнем 2025 импорт подержанных авто вырос на 9,7%; внутренние перепродажи выросли на 9,4%,а импорт новых авто увеличился на 11,2%.
Какие электромобили самые популярные?
По состоянию на конец июля в Украине насчитывается 178 тысяч электромобилей (BEV):
- Легковушки – 173,2 тысяч
- Грузовики – 3,7 тысяч
- Мототехника – почти 1,1 тысяч
- Электробусы – 8 штук
Самые популярные бренды:
- Tesla – 19,9%
- Nissan – 19,4% (долгое время был лидером)
- Volkswagen – 12,8%