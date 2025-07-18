Какие авто импортируют из Китая?
При этом большинство авто – новые машины, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укравтопром". В частности, таких зарегистрировано 5963 единицы, это на 12% больше, чем в прошлом году. В то же время подержанных китайских автомобилей заметно меньше – 1355 единиц, что на 31% меньше, чем за первое полугодие 2024-го.
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Также аналитики отметили, что 85% от общего количества – это электромобили, что подтверждает стабильный спрос на "зеленые" авто из КНР.
Самые популярные новые модели:
- BYD Song Plus – 982 единицы
- VW ID.Unyx – 830 единицы
- HONDA eNS1 – 441 единицы
- ZEEKR 7X – 402 единицы
- ZEEKR 001 – 366 единицы
Среди подержанных китайских авто лидеры следующие:
- ZEEKR 001 – 173 единицы
- ZEEKR 7X – 95 единиц
- POLESTAR 2 – 76 единицы
- MG ZS – 68 единицы
- TESLA Model 3 – 65 единиц