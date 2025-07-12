Рекорд по покупке новых электромобилей

Это самый большой месячный показатель за всю историю наблюдений, свидетельствуют данные Института исследований авторынка, передает 24 Канал.

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Основную долю продаж, по-прежнему, сформировали электрокары европейских и китайских производителей. Абсолютным лидером остался бренд BYD, который уверенно удерживает первое место по популярности среди украинских потребителей. За ним следуют Volkswagen, Honda и Zeekr.

Премиум-сегмент

Среди премиум-сегмента наибольший интерес вызвали электромобили Audi и BMW. Бренды Volvo, Mini и MG демонстрируют менее динамичный, но стабильный рост.

Наиболее востребованными моделями в июне стали Volkswagen ID Unyx и Honda e:NS1. Также в тройке лидеров – кроссовер BYD Song Plus.

В десятку самых популярных вошли и новые модели от Zeekr и BYD, которые ранее были малоизвестными на украинском рынке.