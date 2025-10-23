Ключевые рынки продаж электрокаров

Об этом сообщает "Укравтопром" со ссылкой на данные Benchmark Mineral Intelligence, передает 24 Канал.

Смотрите также Сколько придется заплатить за растаможку авто в 2026 году

При этом ключевыми рынками, которые и обеспечили рост продаж, стали США, Европа, Китай и Великобритания.

Какие причины роста продаж электромобилей?

Так, в США покупатели активно покупали авто, чтобы воспользоваться налоговыми льготами, срок действия которых истекал в конце сентября.

В Великобритании спрос вырос благодаря новым регистрационным номерам, которые дают преимущества при парковке и движении по городу и государственным грантам на покупку электрокаров.

В целом, с начала года в мире продано 14,7 миллионов электромобилей. Это на 26% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Распределение по регионам такое:

Китай – 9 миллионов (+24%)

Европа – 3 миллионов (+32%)

Северная Америка – 1,5 миллионов (+11%)

Другие регионы мира – 1,2 миллиона (+48%)

Для сравнения, мировое производство автотранспорта в первой половине 2025 года составило более 45,6 млн автомобилей, что на 3% больше, чем в прошлом году.

В Украине тоже выросла популярность электрокаров