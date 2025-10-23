Ключевые рынки продаж электрокаров
Об этом сообщает "Укравтопром" со ссылкой на данные Benchmark Mineral Intelligence, передает 24 Канал.
Смотрите также Сколько придется заплатить за растаможку авто в 2026 году
При этом ключевыми рынками, которые и обеспечили рост продаж, стали США, Европа, Китай и Великобритания.
Какие причины роста продаж электромобилей?
Так, в США покупатели активно покупали авто, чтобы воспользоваться налоговыми льготами, срок действия которых истекал в конце сентября.
В Великобритании спрос вырос благодаря новым регистрационным номерам, которые дают преимущества при парковке и движении по городу и государственным грантам на покупку электрокаров.
В целом, с начала года в мире продано 14,7 миллионов электромобилей. Это на 26% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Распределение по регионам такое:
- Китай – 9 миллионов (+24%)
- Европа – 3 миллионов (+32%)
- Северная Америка – 1,5 миллионов (+11%)
- Другие регионы мира – 1,2 миллиона (+48%)
Для сравнения, мировое производство автотранспорта в первой половине 2025 года составило более 45,6 млн автомобилей, что на 3% больше, чем в прошлом году.
В Украине тоже выросла популярность электрокаров
Спрос на электромобили в Украине стабильно растет. Если в 2021 году в сервисных центрах МВД зарегистрировали менее 9 тысяч электрокаров, то в 2024 году – почти 53 тысячи. Только в августе этого года было зарегистрировано более 7 тысяч новых электромобилей.
Заметим, что популярность электрокаров среди украинцев обусловлена окончанием срока нулевой растаможки. Правда, Рада в первом чтении в первом чтении одобрила законопроект, который предусматривает, что льготы на импорт электромобилей могут таки продлить до 2027 года. Окончательный текст законопроекта правительство подаст в ноябре.