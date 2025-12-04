За какие оборонные товары не нужно будет платить НДС?

Верховная Рада приняла законопроекты об освобождении от НДС для операций по ввозу товаров, предназначенных для безопасности и обороны, пишет 24 Канал со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.

Закон отменяет налогообложение для товаров, используемых для собственного производства, ремонта или модернизации:

беспилотников, машин разминирования, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и другой техники для нужд обороны;

симуляторов боевых действий.

Производители смогут реализовывать импортированные, но не использованные товары без штрафов. Если импортируемые товары были повреждены или потеряны во время испытаний или признаны бракованными, предприятиям не будут начислять дополнительных налоговых обязательств. Производители смогут официально подтвердить причины потери.

Также правительство продолжает ряд льгот:

До 2027 года – для БпЛА, прицелов, тепловизоров и тому подобное.

До 2029 года – для ветроэнергетических генераторов и оборудования для энергетики, что восстанавливается.

К слову, летом от налогов освободили импорт оптоволокна для дронов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду.

Закон вносит изменения в Таможенный кодекс Украины и освобождает от налогообложения товары для нужд безопасности и обороны, в частности:

волокна оптические и жгуты волоконно-оптические;

другие кабели волоконно-оптические;

другие оптические, навигационные и топографические приборы и инструменты, используемые в оборонных целях.

Как отмечают авторы проекта, в условиях войны все чаще разработчики и производители осваивают и производят дроны, которые используют оптический кабель для управления и передачи видеосигнала. Они устойчивы к средствам радиоэлектронной разведки и средств РЭБ врага.

