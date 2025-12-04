За які оборонні товари не потрібно буде платити ПДВ?
Верховна Рада прийняла законопроєкти про звільнення від ПДВ для операцій з ввезення товарів, призначених для безпеки та оборони, пише 24 Канал з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.
Закон скасовує оподаткування для товарів, що використовуються для власного виробництва, ремонту або модернізації:
- безпілотників, машин розмінування, засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та іншої техніки для потреб оборони;
- симуляторів бойових дій.
Виробники зможуть реалізовувати імпортовані, але не використані товари без штрафів. Якщо імпортовані товари були пошкоджені чи втрачені під час випробувань або визнані бракованими, підприємствам не нараховуватимуть додаткових податкових зобов'язань. Виробники зможуть офіційно підтвердити причини втрати.
Також уряд продовжує ряд пільг:
- До 2027 року – для БпЛА, прицілів, тепловізорів тощо.
- До 2029 року – для вітроенергетичних генераторів та обладнання для енергетики, що відновлюється.
До слова, влітку від податків звільнили імпорт оптоволокна для дронів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Верховну Раду.
Закон вносить зміни до Митного кодексу України та звільняє від оподаткування товари для потреб безпеки і оборони, зокрема:
- волокна оптичні та джгути волоконно-оптичні;
- інші кабелі волоконно-оптичні;
- інші оптичні, навігаційні та топографічні прилади та інструменти, що використовуються в оборонних цілях.
Як зазначають автори проєкту, в умовах війни дедалі частіше розробники та виробники освоюють та виробляють дрони, які використовують оптичний кабель для управління та передачі відеосигналу. Вони є стійкими до засобів радіоелектронної розвідки та засобів РЕБ ворога.
Що відомо про виробництво української зброї?
Понад 40% зброї на фронті виготовлено в Україні, і планується збільшити цей показник до 50% до кінця року. Україна активно починає виробляти дрони та ракети, зокрема Fire Point FP-1 та FP-5 "Фламінго", для ударів по території Росії.
Україна відкриє представницькі офіси з продажу зброї у Копенгагені та Берліні, що стануть платформами для співпраці з урядами, бізнесом та арміями інших країн. Офіси матимуть три зони: відкриту для демонстрацій, закриту для військових планувальників і офісну для переговорів і укладення контрактів, з метою просування українського оборонного досвіду як стратегічного бренду.
Більшість українських оборонних підприємств перейшла у приватну форму власності, що збільшує гнучкість та обсяги виробництва. Україна розвиває виробництво боєприпасів, нових зразків озброєння, зокрема безпілотників, броньованих машин, артсистем та систем радіоелектронної боротьби.