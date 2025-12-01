Что известно о производстве дронов в Норвегии?
Этот шаг, который позволит масштабировать наши возможности и усилить оборону Украины, пишет 24 Канал со ссылкой на министра обороны Дениса Шмыгаля.
Соответствующий документ уже подписали, следующий этап – быстро развернуть пилотную производственную линию в 2026 году и параллельно работать над дальнейшим увеличением мощностей.
Украина поделится с Норвегией своим опытом и инновациями. В свою очередь, мы получим сильную производственную площадку, которая обеспечит наших воинов современными дронами, а также научно-исследовательское и конструкторское сотрудничество с ведущими норвежскими учреждениями,
– рассказал Шмыгаль.
К слову, украинские дроны также будут изготавливать в Британии, пишет 24 Канал. Речь идет о дронах-перехватчиках Octopus.
Это исторический прецедент и следующий важный шаг, что позволит производить в Великобритании украинские перехватчики.
Планируется массовое производство перехватчиков, которое может достигать нескольких тысяч в месяц. Изготовленные средства будут переданы Украине для усиления защиты нашего неба,
– рассказал Шмыгаль.
Что известно о дронах в Украину?
В ноябре украинский дрон-перехватчик Octopus пошел в серийное производство на трех предприятиях, с еще 11 компаниями, которые готовят производственные линии.
В Украине развернут "стену дронов", состоящую из FPV-дронов, для перехвата российских воздушных целей. Система состоит из десятков небольших FPV-дронов, которые образуют в воздухе своеобразное "летучее минное поле". Они уничтожают вражеские боеприпасы взрывом в небе.
Более 40% оружия на фронте изготовлено в Украине, и планируется увеличить этот показатель до 50% до конца года. Украина активно начинает производить дроны и ракеты, в частности Fire Point FP-1 и FP-5 "Фламинго", для ударов по территории России.
Украина пытается достичь паритета с Россией в производстве дронов, однако страна-агрессор получает существенную поддержку от Китая по технологиям. Сегодня ВСУ имеют преимущество в количестве и эффективности тяжелых ночных бомбардировщиков типа "Баба-Яга", но Россия превосходит в количестве коптеров типа Mavic.