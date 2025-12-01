Что известно о производстве дронов в Норвегии?

Этот шаг, который позволит масштабировать наши возможности и усилить оборону Украины, пишет 24 Канал со ссылкой на министра обороны Дениса Шмыгаля.

Смотрите также Будет массовое производство: Украина и Великобритания подписали соглашение о дронах Octopus

Соответствующий документ уже подписали, следующий этап – быстро развернуть пилотную производственную линию в 2026 году и параллельно работать над дальнейшим увеличением мощностей.

Украина поделится с Норвегией своим опытом и инновациями. В свою очередь, мы получим сильную производственную площадку, которая обеспечит наших воинов современными дронами, а также научно-исследовательское и конструкторское сотрудничество с ведущими норвежскими учреждениями,

– рассказал Шмыгаль.

К слову, украинские дроны также будут изготавливать в Британии, пишет 24 Канал. Речь идет о дронах-перехватчиках Octopus.

Это исторический прецедент и следующий важный шаг, что позволит производить в Великобритании украинские перехватчики.

Планируется массовое производство перехватчиков, которое может достигать нескольких тысяч в месяц. Изготовленные средства будут переданы Украине для усиления защиты нашего неба,

– рассказал Шмыгаль.

Что известно о дронах в Украину?