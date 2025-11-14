Еще 11 производителей готовят производственные линии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министра обороны Дениса Шмыгаля.

Что известно о серийном производстве украинских дронов-перехватчиков?

Украинский дрон-перехватчик "Octopus" запустили в серийное производство. Разработку, которая была испытана и доказала эффективность в боевых условиях, передали трем отечественным производителям. Еще 11 компаний готовят свои производственные мощности.

"Octopus" – это украинская система перехвата вражеских БпЛА, создана специалистами Вооруженных сил. Она работает ночью, способна действовать в условиях радиоэлектронного подавления и эффективна на малых высотах.

"Минобороны продолжает реализовывать политику открытого взаимодействия с украинскими производителями, создавая условия для быстрого перехода от инноваций к серийным боевым решениям, которые усиливают оборонную способность Украины", – подчеркнул Шмыгаль.

В Украине развернут "стену дронов"