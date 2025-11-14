Ще 11 виробників готують виробничі лінії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра оборони Дениса Шмигаля.
Що відомо про серійне виробництво українських дронів-перехоплювачів?
Український дрон-перехоплювач "Octopus" запустили у серійне виробництво. Розробку, яка була випробувана й довела ефективність у бойових умовах, передали трьом вітчизняним виробникам. Ще 11 компаній готують свої виробничі потужності.
"Octopus" – це українська система перехоплення ворожих БпЛА, створена фахівцями Збройних сил. Вона працює вночі, здатна діяти в умовах радіоелектронного придушення й ефективна на малих висотах.
"Міноборони продовжує реалізовувати політику відкритої взаємодії з українськими виробниками, створюючи умови для швидкого переходу від інновацій до серійних бойових рішень, які посилюють оборонну спроможність України", – наголосив Шмигаль.
В Україні розгорнуть "стіну дронів"
В Україні розгорнуть "стіну дронів", що складається з FPV-дронів, для перехоплення російських повітряних цілей. Система складається з десятків невеликих FPV-дронів, які утворюють у повітрі своєрідне "летюче мінне поле". Вони знищують ворожі боєприпаси вибухом у небі.
Вона використовує штучний інтелект, здатна працювати без GPS і може повторно використовувати дрони, які не брали участь у перехопленні.