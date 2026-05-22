Комментируя заявление Латвии, политолог Владимир Фесенко в эфире 24 Канала высказал мнение, что сегодня Россия выбрала такое поведение, потому что ей надо каким-то образом объяснить российскому обществу, как так произошло, что украинские беспилотники способны долетать до Ленинградской, Московской, Ярославской и других областей.

Смотрите также Связана с Китаем: в чем главная угроза заявлений России о дронах в странах Балтии

Кремль прибегнул к новой тактике

Политолог указал на то, что Кремль ищет способы как аргументировать регулярные дроновые атаки по различным российским регионам. Москва точно не хочет признавать, что ее средства ПВО не справляются, что есть проблемы и в системах оповещения. Как известно, россияне не раз жаловались на то, что во время обстрелов в их населенных пунктах не объявляется сигнал воздушной тревоги. И надлежащих укрытий не предусмотрено.

Поэтому Россия выбирает вариант сказать, что дроны запускают из соседних стран, которые являются союзными для Украины. Это делается для того, чтобы снять ответственность с собственных вооруженных сил, системы ПВО, чтобы не подписываться под своей беспомощностью,

– озвучил Фесенко.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Россия пытается давить на страны Балтии, угрожать им. Уже не раз появлялись публикации о том, что Путин может попытаться проверить сработает ли 5 статья договора НАТО (о коллективной защите) как раз осуществив удары по балтийским государствам.

Как пояснил политолог, правительства этих стран делают официальные заявления, чтобы объяснить реальное положение вещей, что они участия в боевых действиях не принимают, свое небо не предоставляют. В то же время четко говорят о том, что Украина находится в войне с Россией и имеет право атаковать ее, потому что именно она начала вооруженную агрессию против нее.

России не удается осуществить реальное влияние на страны Балтии. Хотя последние два месяца (как только начались удары по портам в Ленинградской области и северных регионах) она начала использовать новую тактику. Россияне применяют свои средства РЭБ, благодаря чему перенаправляют украинские дроны на территорию балтийских государств,

– объяснил Фесенко.

Таким образом они пытаются провоцировать напряжение между странами Балтии и Украиной. Желаемого результата от таких действий Кремль, как заметил политолог, не получает, но определенные проблемы все же возникают. Он подытожил, что Киев находится в контакте с правительством Латвии и других государств Балтии, чтобы минимизировать их.

Россия угрожает Латвии

Служба внешней разведки России пригрозила Латвии нанести удары по ее центрам принятия решений, обвинив в том, что государство помогает Украине запускать беспилотники по России, предоставляя свою территорию. Россияне выдвигают версию, что якобы военные украинских подразделений беспилотных систем прибыли на латвийские базы, с которых будут осуществлять запуск дронов в сторону России. Кремль пригрозил, что от встречного ответа Латвию ее статус члена НАТО "не защитит".

В украинском МИД обвинения России отвергли. Там заверили, что Украина не использует ни территорию, ни небо Латвии для проведения операций против России и подобных планов не вынашивает. Позже президент Латвии Эдгарс Ринкевичс также высказался о том, что со стороны России звучат ложные заявления, а в МИД страны убеждены, что таким образом российская сторона в очередной раз проводит дезинформационную кампанию.