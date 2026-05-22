Коментуючи заяву Латвії, політолог Володимир Фесенко в етері 24 Каналу висловив думку, що сьогодні Росія обрала таку поведінку, бо їй треба якимось чином пояснити російському суспільству, як так сталося, що українські безпілотники спроможні долітати до Ленінградської, Московської, Ярославської та інших областей.

Кремль вдався до нової тактики

Політолог вказав на те, що Кремль шукає способи як аргументувати регулярні дронові атаки по різних російських регіонах. Москва точно не хоче визнавати, що її засоби ППО не справляються, що є проблеми й в системах оповіщення. Як відомо, росіяни не раз скаржились на те, що під час обстрілів в їхніх населених пунктах не оголошується сигнал повітряної тривоги. Та й належних укриттів не передбачено.

Тому Росія обирає варіант сказати, що дрони запускають з сусідніх країн, які є союзними для України. Це робиться для того, щоб зняти відповідальність із власних збройних сил, системи ППО, аби не підписуватися під своєю безпорадністю,

– озвучив Фесенко.

Росія намагається тиснути на країни Балтії, погрожувати їм. Вже не раз з'являлись публікації про те, що Путін може спробувати перевірити чи спрацює 5 стаття договору НАТО (про колективний захист) як раз здійснивши удари по балтійських державах.

Як пояснив політолог, уряди цих країн роблять офіційні заяви, аби пояснити реальний стан речей, що вони участі в бойових діях не беруть, своє небо не надають. Водночас чітко говорять про те, що Україна перебуває у війні з Росією і має право атакувати її, бо саме вона розпочала збройну агресію проти неї.

Росії не вдається здійснити реальний вплив на країни Балтії. Хоча останні два місяці (як тільки почалися удари по портах в Ленінградській області та північних регіонах) вона почала використовувати нову тактику. Росіяни застосовують свої засоби РЕБ, завдяки чому перенаправляють українські дрони на територію балтійських держав,

– пояснив Фесенко.

Таким чином вони намагаються провокувати напругу між країнами Балтії та Україною. Бажаного результату від таких дій Кремль, як зауважив політолог, не отримує, але певні проблеми все ж виникають. Він підсумував, що Київ перебуває у контакті з урядом Латвії та інших держав Балтії, щоб мінімізувати їх.

Росія погрожує Латвії

Служба зовнішньої розвідки Росії пригрозила Латвії завдати ударів по її центрах ухвалення рішень, звинувативши в тому, що держава допомагає Україні запускати безпілотники по Росії, надаючи свою територію. Росіяни висувають версію, що нібито військові українських підрозділів безпілотних систем прибули на латвійські бази, з яких здійснюватимуть запуск дронів в бік Росії. Кремль пригрозив, що від зустрічної відповіді Латвію її статус члена НАТО "не захистить".

В українському МЗС обвинувачення Росії відкинули. Там запевнили, що Україна не використовує ані територію, ані небо Латвії задля проведення операцій проти Росії й подібних планів не виношує. Пізніше президент Латвії Едгарс Рінкевичс також висловився про те, що з боку Росії звучать неправдиві заяви, а в МЗС країни переконані, що у такий спосіб російська сторона вкотре проводить дезінформаційну кампанію.