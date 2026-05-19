Тобто видали такі ж погрози, як і Україні. Про це заявила російська служба зовнішньої розвідки 19 травня.

Чому і через що Росія погрожує Латвії?

Країна не вгодила тим, що нібито сприяє українським далекобійним дроновим ударам. За словами росіян, латвійці не тільки дозволили "повітряний коридор" через свою країну для наших БпЛА, але й нібито розмістили там українських операторів дронів.

Одразу зауважимо: заяви росіян ще не означають, що в Латвії справді є пілоти Сил оборони України. Радше навпаки. Таким чином Росія готує ґрунт для можливих ударів по країнах Балтії, мовляв, не ми перші почали, це все ЗСУ.

А також намагається розсварити Україну з її партнерами, адже твердить, що Київ обманув Ригу. Буцімто латвійці переймалися за свою безпеку, українці запевнили, що ніхто не дізнається, звідки запущено дрони, але росіяни знайшли ці майданчики. В повідомленні російських розвідників фігурують цілих п'ять назв латвійських військових баз - "Адажі", "Селія", "Лієлварді", "Даугавпілс" та "Екабпілс".

Це показує московські спецслужби "обізнаними", та насправді росіяни могли просто перелічити відомі їм бази. Окупанти пояснили: Україна нібито готує удари дронами по російських тилах з території Латвії, щоб скоротити підлітний час і підвищити ефективність атак.

Не зайвим буде нагадати, що координати центрів ухвалення рішень на латвійській території добре відомі, а членство країни в НАТО не захистить пособників терористів від справедливої ​​відплати,

– пригрозили в службі зовнішньої розвідки Росії.

Цікаво! Днями головна дипломатка ЄС Кая Каллас зробила дещо наївну заяву. Вона говорила про те, що слабка Європа вигідна росіянам, американцям, китайцям. І застерігала від укладання окремих угод зі США, щоб не послаблювати блок. Але заявила і про те, що слід з'ясувати, чому росіяни та інші не люблять Європу.

У Латвії вже відреагували на звинувачення

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс зробив жорстку заяву на своїй сторінці в соцмережі X.

Росія бреше, стверджуючи, що Латвія дозволяє будь-якій країні використовувати латвійський повітряний простір і територію для завдання ударів по Росії чи будь-якій іншій країні,

– акцентував він.

Очільниця МЗС Латвії Байба Браже теж написала на своїй сторінці в X, що Росія знову бреше, а розвідники ведуть кампанію.

Факт: Латвія не надає свій повітряний простір для завдання ударів по Росії. Це неодноразово пояснювали російським представникам,

– наголосила вона.

Важливо! Під час написання новини в Латвії та Естонії пролунала тривога через безпілотники в цих країнах. В міноборони Естонії повідомили, що вперше самостійно збили дрон.

Як розуміти погрози Росії в бік Латвії?

Спеціальний кореспондент Російської служби BBC Ілля Барабанов наголосив: служба зовнішньої розвідки Росії в останні місяці випускає заяви, які стають приводом для глузування навіть з боку максимально патріотичних Z-каналів.

Та оскільки росіяни планомірно залякують країни Балтії, на психіку людей такі заяви можуть вплинути.

Росія постійно погрожує вдарити по центрах ухвалення рішень в Україні

15 травня Володимир Зеленський з посиланням на українську розвідку опублікував бажані для росіян цілі. Це адреси політичних та військових об'єктів, де може бути керівництво Сил оборони, урядовці та, звісно, Банкова, де розташований Офіс Президента.

Втім, Росія не має зброї, здатної уражати підземні бункери – а саме вони указані в списку цілей. Експерти Defense Express указали: ворог може використати хіба що бетонобійні бойові частини для балістичних та аеробалістичних ракет – 9М723 для ОТРК "Искандер" та Х-47М2 "Кинджал". Але їм удасться лише пробити 3-5 метрів ґрунту, аж ніяк не 100.

Найпотужніша в світі протибункерна GBU-57 Massive Ordnance Penetrator може пробити 60 метрів ґрунту, та доставляти її має стратегічний бомбардувальник B-2.