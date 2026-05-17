Вони уражають росіян на глибині до 500 кілометрів. Про це "Мадяр" написав 17 травня у своєму телеграм-каналі.

Дивіться також "Ланцети" почали працювати в режимі повного радіомовчання: "Флеш" попередив про небезпеку

Що відомо про НУРСи на далекобійних дронах?

За словами командувача СБС, це відкриває зовсім інші можливості. Сили оборони вдалися до комбінованого способу застосування – дрон-камікадзе та 8 НУРСів на ньому.

Птахи СБС почали застосування НУРСу з бортів далекобійних дронів у оперативній глибині до 500 кілометрів разом з бойовою частиною ударного крила 60 кілограмів. НУРС цілющий – це некерований реактивний снаряд, що використовується на гелікоптерах та літаках-штурмовиках по наземних цілях. Але ж не світить жодному гвинтокрилу чи літаку дістатися туди, де літає Волелюбний Український Птах безпілотний,

– написав Роберт Бровді.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Він додав, що росіяни використовували НУРСи у Бахмуті та під Соледаром 2022 року, у Красногорівці – загалом усюди на лінії фронті, де літають їхні гвинтокрили.

"Мадяр" написав, що цілями українських НУРСів будуть, зокрема, російські мобільні групи ПЗРК та кулеметники, які охороняють елементи ППО. І звернувся до них: "Знаю, підчитуєте мої тексти з перекладачем. Воно вам треба, охорона того ЗРК? Тягніть кутяпки у кущі, не заважайте працювати".

У відео військового ідеться: Україна битиме по російських розрахунках ППО саме НУРСами, щоб не витрачати дорожчі боєприпаси. До слова, в ролику помітно, як швидко летить ця зброя. А ще видно скриншоти з російських телеграм-каналів, де окупанти скаржилися на нову зброю українців.

Робота НУРСів по російських цілях: дивіться відео

Довідка. НУРС – це скорочення від російської назви "НеУправляемый Реактивный Снаряд". Цією абревіатурою позначають ракети повітряного та наземного базування.

Куди саме вдарила НУРСами Україна?

У Силах безпілотних систем додали: вдарили некерованими авіаційними ракетами по вузлу стратегічно захищеного зв'язку Чорноморського флоту Росії та мобільній групі ППО на території ТОТ Криму.

У межах підвищення ефективності бойового застосування ударних платформ прийнято рішення щодо впровадження та системного використання нової технології – інтеграції блоків некерованих авіаційних ракет на БпЛА. Це дозволяє підвищити гнучкість застосування ударних систем залежно від типу цілей і оперативної обстановки. Некеровані авіаційні ракети – це авіаційні засоби ураження, які застосовуються без системи індивідуального наведення на ціль та здійснюють політ за балістичною траєкторією після пуску,

– розповіли там.

СБС пояснили: інтеграція НУРСів із дронами дозволяє розширити спектр уражуваних цілей, підвищити щільність вогневого впливу та ефективність ураження як стаціонарних, так і рухомих об'єктів противника.

Чи мала Україна НУРСи раніше та де їх використовувала?

Так, мала – і використовувала переважно з авіації. У 2024 році "Мілітарний" показав кадри пусків НУРСів з гелікоптерів Мі-24 та Мі-8.

У 2022 році військовий експерт Олег Жданов пояснював, що НУРСи заряджають у касету для авіації у гелікоптерах та літаках-штурмовиках. Дальність пуску – від 5 до 12 кілометрів.

При задавленій системі ППО гвинтокрил проходить вздовж окопів. Два проходи – і фактично дві лінії окопів будуть спалені повністю. НУРСи дуже ефективні, але при певних умовах застосування,

– говорив він.

Втім, Сили оборони підходять дуже креативно.

2023 року 108 Кодацька бригада територіальної оборони ЗСУ розповіла, як встановила блок реактивних ракет НУРС на гусеничний транспорт. Кожен барабан випускає по 32 ракети і накриває хмарою уламків чималу площу.

У 2025 році помітили український самохідний дрон-РСЗВ зі встановленим блоком НУРС для некерованих авіаційних ракет.