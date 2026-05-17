І триває це до самого моменту атаки. Детальніше розповів військовий експерт, фахівець у галузі радіотехнологій та позаштатний радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Як працюють ворожі "Ланцети"?

"Флеш" звернув увагу на те, що нині на різних відтинках фронту військові почали фіксувати випадки, коли російські дрони типу "Ланцет" функціонують у режимі повної радіотиші до початку удару.

Ворог робить це навмисно, щоб ми не могли ідентифікувати тип БпЛА, розпізнати загрозу та зреагувати на неї,

– наголосив Бескрестнов.

Він також додав, що наразі немає деталей щодо того, який саме тип навігації використовує противник, запускаючи "Ланцети". Розглядаються версії, що це може бути інерційна система, маяки чи розпізнавання місцевості за зображенням.

Нагадаємо також, що буквально днями повідомлялося про модифікації "Шахедів". Бескрестнов припустив, що окремі дрони цього типу могли почати оснащувати засобами РЕБ для ускладнення роботи систем виявлення та радіолокації.

Чим небезпечні російські "Ланцети"?

За даними української розвідки, "Ланцет" виготовляє компанія Zala Aero Group, пов'язана з концерном "Калашников". Схожий за конструкцією дрон – "Скальпель", створений КБ "Восток", який через Х-подібне крило іноді називають спрощеним аналогом "Ланцета".

Обидва апарати управляються оператором у реальному часі, однак у "Ланцеті" російські інженери поступово інтегрують автономні елементи наведення, зокрема з використанням технологій штучного інтелекту та рішень на базі Nvidia.

За даними дослідників, у конструкціях "Ланцета" і "Скальпеля" знайдено 62 електронні компоненти, значна частина яких має іноземне походження – зі США, Швейцарії та Китаю. Це вказує на збереження доступу Росії до важливих технологій попри санкційні обмеження.



Що відомо про "Ланцет" / Інфографіка 24 Каналу

Як функціонують дрони на радіозв'язку?

Загалом на сторінці української defense-tech компанії BlueBird Tech пояснили, що дрон на радіокеруванні – це безпілотник, яким оператор керує через бездротовий канал зв'язку за допомогою пульта, наземної станції або спеціальної програми.

Команди передаються в режимі реального часу, а бортова електроніка перетворює їх на рухи двигунів і систем керування. Під час польоту оператор може отримувати зворотний зв'язок:

відео з камери;

телеметрію;

дані про заряд батареї;

координати;

технічний стан апарата.

Це дає змогу контролювати політ навіть на значній відстані. Для зв'язку зазвичай використовують радіочастоти 2.4 ГГц, 5.8 ГГц та інші професійні діапазони. Передавач надсилає сигнал через антену, а приймач дрона його обробляє; у відповідь передаються відео та службові дані.

Якість керування залежить від низки чинників: потужності передавача, типу антени, перешкод, рельєфу місцевості, погоди, дистанції та завантаженості ефіру. Побутові системи зазвичай працюють на відстані до 1 – 5 кілометрів, професійні – до 10 – 20 кілометрів за прямої видимості та посилення сигналу.

Важливу роль у стабільності зв'язку відіграє антена: правильно підібрані антени допомагають зменшити вплив перешкод, покращити дальність і зробити керування дроном надійнішим у різних умовах.

Які плани Росії на виробництво дронів?

У 2025 році країна-агресорка здійснила майже 55 тисяч запусків дронів по території України – це приблизно у п'ять разів більше, ніж у 2024-му. Обертів противник скидати не збирається. Лише у квітні кількість атак безпілотниками зросла на 400 у порівнянні з березнем, і така динаміка, ймовірно, може зберігатися надалі.

За словами колишнього співробітника СБУ Івана Ступака, Росія має потенціал суттєво наростити масштаби використання дронів уже до завершення 2026 року. Він припустив, що якщо війна триватиме, загальна кількість запущених безпілотників за рік може сягнути 70 – 75 тисяч.

Зі свого боку, головний редактор Defense Express Олег Катков висловив припущення, що у разі реалізації таких планів Росія до кінця 2026 року зможе виробляти близько 450 дронів різних типів щодня, з яких приблизно 55% становитимуть "Шахеди". Уже на початку 2027 року добові обсяги виробництва можуть зрости до 500 безпілотників.