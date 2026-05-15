Головний редактор Defense Express Олег Катков розповів 24 Каналу, що ворог зміг накопичити упродовж так званого "перемир'я" певну кількість дронів. Також упродовж останнього часу фіксували повільні темпи використання "Шахедів". Тому це також дало змогу вдарити понад 1500 безпілотниками за добу.

Скільки дронів виробляють в Росії?

За словами Каткова, поки що зрозуміло, що таку масовану комбіновану атаку тривалістю в добу ворог може здійснити лише за допомогою накопичення безпілотників. При цьому Росія працює над тим, аби наростити виробництво БпЛА.

Головне управління розвідки вже повідомляло про плани Росії виробити 110 тисяч безпілотників, з яких 60 тисяч будуть ударні далекобійні дрони, а 50 тисяч – хибні цілі. І це проблема.

Якщо ворог реалізує цей план, то зможе виробляти приблизно 450 дронів різних типів на добу вже до кінця 2026 року. Приблизно 55% з цих дронів будуть "Шахеди". А на початку 2027-го виробництво може дійти до 500 безпілотників на добу. Це справді загрозливі цифри. Цей графік виробництва дронів у Росії має зараз висіти ледь чи не в кожному урядовому кабінеті в Європі,

– зауважив Катков.

В України зараз одна з найпотужніших систем протиповітряної оборони у світі. Сили оборони змогли збити майже усі безпілотники, які запустила Росія під час атаки 13 – 14 травня. Навряд чи Німеччина або Франція зараз в стані відбити таку кількість дронів.

Зверніть увагу! Український військовий експерт та фахівець у галузі радіотехнологій та позаштатний радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що Сили оборони знешкодили або знищили 95% з понад 1500 безпілотників. На перехоплювачі припало приблизно 30% від усіх цілей.

Як Україна справилася з однією з найбільших атак по Україні?

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія запустила 1560 дронів за 24 години по Україні упродовж 13 – 14 травня. Багато з них цілилися по Києву, де зафіксували пошкодження на 20 локаціях.

Військовий оглядач Василь Пехньо підкреслив, що фактично 1500 дронів за добу – це своєрідний "рекорд". Цього разу росіяни активніше використовували прикордоння. Значна кількість дронів пролітала біля кордону України з Білоруссю, Румунією, Молдовою. Сили оборони не мають змоги використовувати засоби ППО на території інших країн, тому й РФ використовує такі "коридори", аби пробиватися до Заходу України.

Майор ЗСУ та політолог Андрій Ткачук наголосив, що схожа атака відбувалася вже в середині квітня. Тоді вона теж тривала упродовж доби. Ворог намагався виснажити систему ППО, розтягнувши атаку в часі. При цьому росіяни ще й намагалися психологічно натиснути на населення через таку тривалу атаку. Найімовірніше, так вони мстилися за проблеми, які Україна створила РФ щодо параду на 9 травня.