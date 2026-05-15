Про це інформує Сергій "Флеш" Бескрестнов, український військовий експерт та фахівець у галузі радіотехнологій та позаштатний радник міністра оборони України з січня 2026 року.

Які деталі атаки Росії на Україну 14 травня наразі відомі?

Флеш зауважив, що за одну добу російські війська випустили на Україну понад 1 500 ударних безпілотників, намагаючись перенавантажити системи ППО.

Такого в світі ще не було,

– наголосив "Флеш".

Водночас українські сили протиповітряної оборони зуміли гідно витримати удар та знешкодити чи збити 95% ворожих безпілотників, що є високим результатом роботи. Водночас на перехоплювачі припало 30% усіх знешкоджень ворожих цілей.

"Флеш" зауважив, що це відчутний відсоток, який продовжує збільшуватись.

У цій атаці частка реактивних "Шахедів" та дронів із керованими функціями була незначною. Радник припустив, що цієї атаки противник робив ставку переважно на масове використання стандартних ударних БпЛА типу "Шахед".

Значних руйнувань від ракет зазнав Київ – там зафіксовано влучання у житлові будинки та на території цивільних підприємств. Окрім того, ворог застосував балістичні ракети повторно по тих самих локаціях, намагаючись ліквідувати рятувальників, які працювали на місцях прильотів.

За словами "Флеша", основними цілями атаки стали об'єкти критичної інфраструктури, зокрема "Укрзалізниця" та логістична система.

Важливо! Майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук у коментарі 24 Каналу зауважив, що подібна тактика уже використовувалась Росією в середині квітня. Тоді ворожі ударні дрони, а потім ракети, літали над Україною понад добу. Окупанти мали на меті виснажити українські можливості та засоби ППО, тому вони й розтягнули атаку в часі. Також такий масований обстріл є елементом російського впливу на суспільство та роботу бізнесів. Експерт також додав, що російська армія вже не має змоги запускати одночасно велику кількість БпЛА, оскільки Сили оборони завдають суттєвих атак по аеродромах і пускових майданчиках.

Які наслідки атаки на столицю 14 травня?

У Дніпровському районі загорівся дах житлової 5-поверхівки, також пошкоджено щонайменше два житлових будинки. Вогонь спалахнув у гаражах та автівках.

У Солом'янському районі також палали цивільні авто, уламки дрона впали на територію нежитлової забудови.

Також уламки ракет впали на триповерхову будівлю паркінгу та на будівлю бізнес-центру в Оболонському районі. Є влучання у квартиру на 12-му поверсі житлового будинку та у 25-поверхову недобудову.

В Голосіївському районі уламки впали на проїжджу частину дороги, а у Шевченківському у нежитлову будівлю.

Втім наймасштабніші наслідки атаки фіксуються у Дарницькому районі. Внаслідок атаки також пошкоджено житловий будинок – обвалилися конструкції, під завалами були заблоковані люди. Станом на ранок 15 травня рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи на місці події. Загинуло 24 людини, з них троє неповнолітніх дівчат віком 12, 15 та 17 років. Ще 48 осіб зазнали травмувань, а майже 400 осіб отримали допомогу від психологів ДСНС та Нацполіції.