Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко та очільник КМВА Тимур Ткаченко.

Дивіться також Обвалився будинок, багато пожеж, постраждали люди: які наслідки масованої атаки на Київ

Скільки постраждалих у Києві?

Росія цієї ночі била по українській столиці балістикою, крилатими ракетами та безпілотниками. Наслідки атаки фіксують у більшості районів. Зокрема, у Дарницькому районі після влучання обвалилась конструкція житлового будинку. Тривають аварійно-рятувальні роботи, адже під завалами є люди.

За даними місцевої влади, відомо про одного загиблого та 16 постраждалих: 9 з них госпіталізували, а двом – допомогли амбулаторно.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Загалом з-під завалів станом на 05:27 ДСНС врятувала 10 людей.

Які наслідки атаки на Київ?

Як повідомили у ДСНС, внаслідок російського терору також у Дарницькому районі уламки впали на територію АЗС, а у Солом'янському – горіла автівка. У Голосіївському, Святошинському та Оболонському районах фіксують падіння уламків на дорозі, відкритих територіях та дахах нежитлових будівель.

На Оболоні пошкоджено квартиру на 12 поверсі та стався приліт у 25-поверхову недобудову. У Дніпровському районі столиці сталось займання на даху житлової 5-поверхівки та влучання ворожого БпЛА в іншу. Понівечено й приватний будинок, загорілись гаражі та автомобілі.

Де раніше лунали вибухи?

Напередодні російська армія протягом дня запускала по Україні групи ударних дронів. Вибухи чули переважно у західних областях. Внаслідок атаки на Івано-Франківськ пошкоджень зазнав житловий будинок, адмінбудівля та інші споруди поруч. Є й постраждалі.

Наслідки ударів фіксували на Житомирщині, у Хмельницькому, Коломиї та Києві.