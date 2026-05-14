Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко и глава КМВА Тимур Ткаченко.

Сколько пострадавших в Киеве?

Россия этой ночью била по украинской столице баллистикой, крылатыми ракетами и беспилотниками. Последствия атаки фиксируют в большинстве районов. В частности, в Дарницком районе после попадания обвалилась конструкция жилого дома. Продолжаются аварийно-спасательные работы, ведь под завалами есть люди.

По данным местных властей, известно об одном погибшем и 16 пострадавших: 9 из них госпитализировали, а двум – помогли амбулаторно.

Всего из-под завалов по состоянию на 05:27 ГСЧС спасла 10 человек.

Какие последствия атаки на Киев?

Как сообщили в ГСЧС, в результате российского террора также в Дарницком районе обломки упали на территорию АЗС, а в Соломенском – горела машина. В Голосеевском, Святошинском и Оболонском районах фиксируют падение обломков на дороге, открытых территориях и крышах нежилых зданий.

На Оболони повреждена квартира на 12 этаже и произошел прилет в 25-этажный недострой. В Днепровском районе столицы произошло возгорание на крыше жилой 5-этажки и попадание вражеского БпЛА в другую. Изуродован и частный дом, загорелись гаражи и автомобили.

Где раньше раздавались взрывы?

Накануне российская армия в течение дня запускала по Украине группы ударных дронов. Взрывы слышали преимущественно в западных областях. В результате атаки на Ивано-Франковск повреждения получил жилой дом, админздание и другие сооружения рядом. Есть и пострадавшие.

Последствия ударов фиксировали на Житомирщине, в Хмельницком, Коломые и Киеве.