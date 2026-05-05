Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко наголошує, що атаки по цивільних містах не припиняються щодня.

Дивіться також Це його дуже турбує, – експерт з енергетики розкрив, чому Путіну різко знадобилось перемирʼя

Як відреагували на "перемирʼя" в РНБО?

У РНБО різко відповіли на погрози Кремля На заяви Росії щодо можливих ударів по Києву відреагували в Україні. Коваленко наголосив, що Кремль продовжує інформаційний тиск і маніпуляції.

Таке враження, що раніше вони не завдавали ударів по столиці України, по цивільному населенню. Щодня удари по цивільних містах, постійні атаки, ракети, дрони запускають по Києву, вбивають людей, дітей і вічно брешуть,

– заявив він.

За словами Коваленка, російський лідер Володимир Путін "дуже переживає за свій парад", тому активізував інформаційну кампанію та погрози.

"Він включив інформаційну машину і від імені Міноборони Росії офіційно лякає ударами по Києву", – підкреслив посадовець.

Також у РНБО наголосили, що саме Кремль може припинити війну, однак він "лише ухиляється та бреше".

Що відомо про оголошене перемирʼя?

У Кремлі заявили про "перемир’я" на 8 і 9 травня з нагоди святкування Дня перемоги, однак одночасно вдалися до прямих погроз на адресу Києва.

У Міністерстві оборони Росії повідомили, що "оголошується перемир’я на честь святкування Перемоги", а також висловили очікування, що "українська сторона наслідуватиме їхній приклад". Втім, паралельно Москва почала поширювати заяви про нібито "плани Києва зірвати святкування" і фактично пригрозила атаками.

Зокрема, у Росії "попередили цивільне населення" Києва та співробітників іноземних дипломатичних установ про "необхідність своєчасно залишити місто»". У Міноборони Росії також заявили, що можуть завдати "удару у відповідь по центру Києва", стверджуючи, що раніше нібито "утримувалися" від цього "з гуманітарних міркувань".

Чи порушували росіяни минуле "перемирʼя"?

Російські війська системно порушували оголошений режим припинення вогню на Великдень. За даними Генштабу ЗСУ, лише після 16:00 було зафіксовано 469 випадків порушень.

Загалом від початку доби відбулося 101 бойове зіткнення, а серед порушень – 22 штурмові дії, 153 обстріли, 19 ударів дронами-камікадзе та 275 атак FPV-дронами. Ворог також активно застосовує авіацію: за добу здійснено 57 авіаударів із використанням 182 керованих авіабомб.

Найбільш напруженою залишалася ситуація на Костянтинівському напрямку, де зафіксовано найбільшу кількість атак. Водночас на Покровському напрямку українські військові ліквідували 67 окупантів, ще 24 поранили, а також знищили та пошкодили значну кількість техніки противника.

Крім того, українські захисники ефективно протидіяли повітряним загрозам – 272 ворожих дрони були подавлені або збиті. Попри заяви Кремля про "перемир’я", інтенсивність бойових дій не зменшувалася, а російські атаки тривали уздовж усієї лінії фронту.