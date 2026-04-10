Експерт з енергетики Володимир Омельченко в ефірі 24 Каналу пояснив, чому саме в цей момент Володимир Путін заговорив про перемир'я. Він заінтригував, що причина може бути значно простішою і болючішою для Кремля, ніж це намагаються показати в Москві.

Удари по нафтових терміналах Росії

Зростання цін на нафту могло дати Росії додатковий запас міцності, але саме в цей момент Сили оборони України почали серйозно бити по нафтопереробці, портах і перевалці російської нафти.

До уваги! Володимир Путін довго відмовлявся навіть від короткого припинення вогню, хоча Україна раніше пропонувала і фронтове, і енергетичне перемир'я. Тому його згода на паузу з 11 до 12 квітня виглядає не як жест доброї волі, а як вимушений крок на тлі зростання проблем для Росії.

Зараз для Кремля важливо не лише те, скільки коштує барель, а й чи може Росія взагалі вивозити нафту через свої ключові експортні точки. Саме тому головний удар, як пояснив Омельченко, має йти по терміналах, через які Москва заробляє на війну.

Під час зростання цін на нафту на світових ринках потрібно робити все, щоб Росія не відчула позитиву від цього,

– наголосив Омельченко.

Він назвав три головні точки, по яких треба тиснути найсильніше: Приморськ, Усть-Лугу та Шесхаріс. Перші два термінали працюють на Балтиці, Шесхаріс – на Чорному морі. Саме через них іде значна частина російського експорту нафти й нафтопродуктів, тому удари по цих об'єктах одразу б'ють по доходах Кремля.

Важливо! Експерти вказують, що атаки по портах, НПЗ і логістиці б'ють по головному джерелу доходів Кремля. Зокрема, під ударом опинилися об'єкти в Нижньогородській області, а російська влада вже заборонила експорт бензину до кінця липня.

За його словами, українські сили вже мають там результат: Усть-Луга повністю зупинилася, у Приморську виникли великі проблеми, а удари по Шесхарісу теж зіграли свою роль в обмеженні російських прибутків.

Путін прекрасно розуміє, що якщо ці удари продовжаться, то він залишиться без нафти, без доходів на війну. І це його дуже турбує,

– сказав експерт.

Саме цим Омельченко пояснив і раптову цікавість Путіна до перемир'я. Йдеться не про готовність Кремля зупинити війну, а про спробу виграти час, поки удари по нафтовій інфраструктурі не стали для Росії ще болючішими.

