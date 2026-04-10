Річ у тім, що диктатор не планував зупиняти вогонь на Великдень, це підтверджував і його речник. Однак дещо таки змінилося. Спеціально для 24 Каналу експерти пояснили, що пішло не так для Путіна, чи справді перемир'я може бути успішним і як воно може вплинути на подальші мирні переговори.

Чому Путін погодився на перемир'я?

З пропозицією перемир'я ще раніше виступив президент України Володимир Зеленський. Він пропонував Росії перемир'я на фронті та енергетичне перемир'я. Натомість у Кремлі різко відмовлялися. Лиш через деякий час від Володимира Путіна пролунала заява про зупинення боїв на Великдень – немовби це була ініціатива з його боку.

Кремль цинічно заявив, що чекає від України погодження на "їхню" пропозицію, однак відповіді поки не було.

Політтехнолог Михайло Шейтельман зауважив, що пропозиція Зеленського з'явилась ще на тлі повідомлень від європейських партнерів, які просили Україну утриматися від ударів по російській нафтовій інфраструктурі.

Зеленський зробив гарний контрхід – сказав, що ми зупинимо удари, але якщо і Росія перестане бити по нашій енергетиці. З неї вже з'явилося пропозиція про великоднє перемир'я,

– наголосив Шейтельман.

У дипломатичному сенсі, додав політтехнолог, Україна виграла цю "битву".

Натомість російський диктатор був змушений фактично погодитися на пропозицію Зеленського, як би це не намагались показати інакше, через скрутну ситуацію у своїй країні. Експерт з енергетики Володимир Омельченко пояснив, що на це вплинули українські удари по російській нафтовій галузі.

"Путін чудово розуміє, якщо ці удари продовжаться, він залишиться без нафти та доходів на війну. Його це дуже турбує, тому він і погодився на великоднє перемир'я", – підсумував Омельченко.

Чи є шанс на закінчення війни після перемир'я?

Ідея великоднього перемир'я не була до душі Володимиру Путіну, переконаний голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк. Однак не погодитися на нього диктатор не міг.

Думаю, Путін був змушений піти на це перемир'я, хоч, безумовно, цього не хотів. Про це навіть говорить безглузда година початку перемир'я – 16:00. Такого ніколи не буває, зазвичай подібні рішення починають діяти з початку доби – опівночі. А те, що пропонує Путін, є маразмом,

– наголосив Романюк.

Звісно, для України будь-яке перемир'я буде позитивним. Хоч у стратегічно-військовому плані воно мало що змінить. Якщо росіянам справді віддали наказ зупинитися на півтори доби, це дозволить відпочити українським оборонцям хоча б трохи.

"Мені здається, він був змушений це зробити. Можливо, навіть під тиском власної православної церкви, а також під тиском міжнародної переговорної групи. Путін пішов на це через "не хочу", – зазначив Романюк.

Хоч і тиск на Путіна могли чинити американські посадовці, однак самому Дональду Трампу не до війни в України, адже він "застряг" в Ірані. Навряд чи він бурхливо реагуватиме, якщо відбудеться перемир'я.

Проте, варто додати, що зараз переговорні групи працюють над новою зустріччю у тристоронньому форматі. Зрештою, якщо відбудеться реальне перемир'я, це таки може вплинути на подальший перебіг перемовин.

Прогрес може відбутися, тому що Росія зараз катастрофічно потерпає на фронті. Путін може продовжувати й сточувати свої війська, але тоді буде змушений оголосити мобілізацію. Паралельно й Україна завдає дуже болісних ударів по економіці Росії, там фінансова криза. Тому у Путіна дилема: продовжувати чи зупинятися,

– вказав експерт.

Росія справді зіштовхується одразу з низкою критичних проблем: як на фронті, так і всередині країни. Сили оборони зірвали наступальну кампанію росіян на полі бою, паралельно знищуючи нафтову галузь ворога в тилу. Економічні проблеми та невдоволення російського народу через обмеження інтернету також змушує Кремль нервуватися.

За таких умов російська верхівка справді може почати замислюватися про те, що війну пора закінчувати.

Який насправді план у Путіна?

Водночас політолог Ігор Чаленко зауважив, що великоднє перемир'я може бути черговою пасткою Росії. Подібні пропозиції щодо припинення вогню вже були від Кремля і ще жодного разу його умов росіяни так і не дотримувалися.

Цього разу у Путіна нетерплячка продовжити війну. Раніше його перемир'я на три доби, а тут півтори – як тільки служби о 16 починаються, перемир'я буде, а потім – ні. Це гра на публіку. У Путіна ніколи не було адекватного ставлення до Великодня,

– наголосив Чаленко.

Росія часто завдає цинічних ударів по Україні якраз у релігійні свята, тож цей рік може не стати винятком. Політолог вважає, що ідея великоднього перемир'я з боку Путіна – не більше ніж намагання посилити свої позиції у рамках переговорів.

Нагадаємо, що вже наступного тижня може відбутися візит посланців США – Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера – до Києва та Москви.

"У такий спосіб Путін хоче показати, що може виконувати обіцяне, але раніше такого не було. Тому, думаю, навіть короткочасну паузу Росія зараз використає для підтягування резервів та інших підготовчих кроків на фронті", – зазначив політолог.

Водночас цікаво, чи зможе перемир'я на фронті перерости в енергетичне перемир'я. Адже, з огляду на влучні та систематичні удари Сил оборони, вигіднішим воно зараз буде для Росії.

Як в Україні відреагували на оголошення великоднього перемир'я?