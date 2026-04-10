Скільки Росія заробила на експорті нафти через війну в Ірані?

Проте Володимир Зеленський вважає, що росіяни не змогли достатньо заробити, про що повідомляє 24 Канал.

Володимир Зеленський Президент України Я не думаю, що Росія встигла багато заробити. У мене ще немає остаточної суми, але не думаю, що це катастрофічна цифра. Якщо в них був дефіцит 100 мільярдів, то навіть якщо й покрили 15 – 20%, увесь дефіцит усе ж не покриють.

Він додав, що завдяки українським відповідям по порту Усть-Лузі та по інших об’єктах Росія вимушена скорочувати обсяги постачання. І Київ це бачить.

Нагадаємо, що про ці невдачі Росії вже розповіли у СЗР України. Річ у тім, що у березні поточного року країна не змогла збільшити обсяги відвантаження нафти через власні морські порти. І навіть тимчасове пом’якшення санкцій з боку США тут не допомогли.

Вирішальним чинником стали "інфраструктурні обмеження та форс-мажорні обставини" в ключових експортних хабах,

– написали у розвідці.

Згідно з даними S&P Global Platts, перевалка нафти в російських портах у березні знизилася до 3,46 мільйона барелів на добу проти 3,49 мільйона у попередньому місяці.

У сегменті нафтопродуктів – показник скоротився до 2,19 мільйона барелів з 2,21 мільйона барелів у лютому.

Ключовим фактором падіння стали "перебої в роботі портової інфраструктури",

– уточнює Служба зовнішньої розвідки.

Зокрема, у порту "Приморськ" наприкінці місяця відвантаження впали з понад 1,1 мільйона барелів на добу до 732 тисяч барелів на добу. А у порті "Усть-Луга" – обсяги експорту нафти знизилися до 105 тисяч барелів у період 25 – 31 березня проти 471 тисячі барелів тижнем раніше.

Зверніть увагу! Відвантаження нафтопродуктів в "Усть-Лузі" наприкінці місяця фактично припинилося.

Що відомо про заробіток Росії на нафті?