Скільки Росія заробила на експорті нафти через війну в Ірані?
Проте Володимир Зеленський вважає, що росіяни не змогли достатньо заробити, про що повідомляє 24 Канал.
Я не думаю, що Росія встигла багато заробити. У мене ще немає остаточної суми, але не думаю, що це катастрофічна цифра. Якщо в них був дефіцит 100 мільярдів, то навіть якщо й покрили 15 – 20%, увесь дефіцит усе ж не покриють.
Він додав, що завдяки українським відповідям по порту Усть-Лузі та по інших об’єктах Росія вимушена скорочувати обсяги постачання. І Київ це бачить.
Нагадаємо, що про ці невдачі Росії вже розповіли у СЗР України. Річ у тім, що у березні поточного року країна не змогла збільшити обсяги відвантаження нафти через власні морські порти. І навіть тимчасове пом’якшення санкцій з боку США тут не допомогли.
Вирішальним чинником стали "інфраструктурні обмеження та форс-мажорні обставини" в ключових експортних хабах,
– написали у розвідці.
- Згідно з даними S&P Global Platts, перевалка нафти в російських портах у березні знизилася до 3,46 мільйона барелів на добу проти 3,49 мільйона у попередньому місяці.
- У сегменті нафтопродуктів – показник скоротився до 2,19 мільйона барелів з 2,21 мільйона барелів у лютому.
Ключовим фактором падіння стали "перебої в роботі портової інфраструктури",
– уточнює Служба зовнішньої розвідки.
- Зокрема, у порту "Приморськ" наприкінці місяця відвантаження впали з понад 1,1 мільйона барелів на добу до 732 тисяч барелів на добу.
- А у порті "Усть-Луга" – обсяги експорту нафти знизилися до 105 тисяч барелів у період 25 – 31 березня проти 471 тисячі барелів тижнем раніше.
Зверніть увагу! Відвантаження нафтопродуктів в "Усть-Лузі" наприкінці місяця фактично припинилося.
Що відомо про заробіток Росії на нафті?
- Bloomberg пише, що Росія заробляє на експорті нафти найбільші суми з початку вторгнення в Україну у 2022 році. Активним покупцем знову стала Індія. Водночас постачання до Китаю скоротились, але все ще продовжуються.
- Reuters вважає, що Москва може заробити на продажі нафти до 700 мільярдів рублів (9 мільярдів доларів) у квітні. Проте на ситуацію довкола російської нафти впливатиме ще й ситуацію щодо США, Ізраїлю та Ірану.