Сколько Россия заработала на экспорте нефти из-за войны в Иране?

Однако Владимир Зеленский считает, что россияне не смогли достаточно заработать, о чем сообщает 24 Канал.

Владимир Зеленский Президент Украины Я не думаю, что Россия успела много заработать. У меня еще нет окончательной суммы, но не думаю, что это катастрофическая цифра. Если у них был дефицит 100 миллиардов, то даже если и покрыли 15 – 20%, весь дефицит все же не покроют.

Он добавил, что благодаря украинским ответам по порту Усть-Луга и по другим объектам Россия вынуждена сокращать объемы поставок. И Киев это видит.

Напомним, что об этих неудачах России уже рассказали в СВР Украины. Дело в том, что в марте текущего года страна не смогла увеличить объемы отгрузки нефти через собственные морские порты. И даже временное смягчение санкций со стороны США здесь не помогли.

Решающим фактором стали "инфраструктурные ограничения и форс-мажорные обстоятельства" в ключевых экспортных хабах,

– написали в разведке.

Согласно данным S&P Global Platts, перевалка нефти в российских портах в марте снизилась до 3,46 миллиона баррелей в сутки против 3,49 миллиона в предыдущем месяце.

В сегменте нефтепродуктов – показатель сократился до 2,19 миллиона баррелей с 2,21 миллиона баррелей в феврале.

Ключевым фактором падения стали "перебои в работе портовой инфраструктуры",

– уточняет Служба внешней разведки.

В частности, в порту "Приморск" в конце месяца отгрузки упали с более 1,1 миллиона баррелей в сутки до 732 тысяч баррелей в сутки. А в порту "Усть-Луга" – объемы экспорта нефти снизились до 105 тысяч баррелей в период 25 – 31 марта против 471 тысячи баррелей неделей ранее.

Обратите внимание! Отгрузка нефтепродуктов в "Усть-Луге" в конце месяца фактически прекратилась.

