Як поповниться бюджет Росії у квітні?

Іран фактично перекрив Ормузьку протоку, і це спричинило зростання ф’ючерсів на Brent значно вище 100 доларів за барель, про що пише Reuters.

Основні доходи Росії від її великого нафтово-газового сектору базуються на видобутку. Експортне мито на нафту було скасоване з початку 2024 року в межах так званого податкового маневру – багаторічної реформи галузі, про що повідомляє Reuters.

Податок на видобуток корисних копалин (ПВКК) на нафту в Росії зросте у квітні приблизно до 700 мільярдів рублів (9 мільярдів доларів) з 327 мільярдів рублів у березні. Це приблизно на 10% більше, ніж у квітні минулого року.

Зауважте! На весь 2026 рік Росія заклала у бюджет 7,9 трильйона рублів надходжень від ПВКК.

Середня ціна російської нафти Urals, яка використовується для оподаткування, зросла до 77 доларів за барель у березні – це найвищий рівень із жовтня 2023 року. Крім того, це на 73% більше, ніж у лютому (44,59 долара за барель), і вище рівня у 59 доларів, який закладений у державний бюджет цього року.

У Кремлі заявили, що наразі спостерігається великий попит на російські енергоресурси з різних регіонів світу. Але існують обмеження щодо цього прибутку, і російські економісти неодноразово попереджали, що 2026 рік може бути складним.

У січні – березні 2026 року дефіцит бюджету Росії становив 4,58 трильйона рублів, або 1,9% ВВП.

Крім того, атаки України на російську енергетичну інфраструктуру також призвели до зниження доходів і створюють ризик скорочення видобутку нафти. У СЗРУ зазначили, що відвантаження нафтопродуктів наприкінці місяця фактично припинилося у порті "Приморськ".

Важливо! Масштаб додаткових доходів Росії залежатиме від того, як довго триватиме криза навколо Ірану.

