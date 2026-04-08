Скільки Москва заробляє на експорті нафти?

Тому Кремль підняв вартість відвантажень до найвищого рівня з червня 2022 року, про що пише Bloomberg.

Війна в Ірані підштовхнула світові ціни на нафту до багаторічних максимумів. Бойові дії на Близькому Сході також посилили попит на російську нафту після того, як Тегеран фактично закрив Ормузьку протоку для судноплавства.

Це заблокувало понад 12 мільйонів барелів на добу експорту нафти в Перській затоці та сприяло скороченню запасів російської нафти, що зберігалася в морі.

Скористатися повноцінно високими цінами росіянам заважають наслідки українських ударів по експортних портах у Балтійському та Чорному морях. Крім того, двотижневе перемир’я між США та Іраном спричинило падіння цін на нафту.

Зверніть увагу! Це може зменшити доходи Москви, якщо перемир’я збережеться і постачання через Ормузьку протоку відновиться.

Відвантаження сирої нафти з Усть-Луги на Балтиці залишаються зупиненими вже понад тиждень після ударів дронів по резервуарах. Водночас активність у сусідньому Приморську зросла.

Щотижневі поставки російської нафти відновили лише приблизно третину втрат попереднього періоду й другий тиждень поспіль залишаються нижче 3 мільйонів барелів на добу.

Нещодавнє падіння обсягів експорту збіглося зі зростанням поставок із танкерів, які раніше простоювали в морі з російською нафтою,

– йдеться у матеріалі.

У результаті морські запаси швидко скорочуються: за два тижні до 5 квітня вони зменшилися приблизно на 26 мільйонів барелів.

Станом на неділю, 5 квітня, обсяг нафти на танкерах становив 105 мільйонів барелів проти близько 140 мільйонів у середині січня.

Індійські нафтопереробники активно купують російську нафту. Зокрема минулого місяця поставки до Індії зросли до 1,9 мільйона барелів на добу – максимум із червня.

Водночас постачання до Китаю скоротилися до схожого рівня – після рекордних 2,1 мільйона барелів на добу в лютому.

За тиждень до 5 квітня 28 танкерів завантажили 20,88 мільйона барелів російської нафти. Це суттєве зростання порівняно з 16,62 мільйона барелів на 22 суднах тижнем раніше.

Важливо! Кремль може збільшити фінансування війни в Україні. Річ у тім, що завдяки зростанню цін на нафту Москва більше не планує суттєво скорочувати бюджетні видатки. Про це раніше писали у Bloomberg.

