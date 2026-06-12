Однак на цьому його співпраця з Володимиром Путіним може не завершитись. Про це 24 Каналу розповів заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко, зауваживши, що невдовзі самопроголошений президент може активно долучитись до війни.

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Лукашенко може продавати Росії більше, ніж зараз

Заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі зазначив, що весь нафтовий бізнес контролюють "гаманці" Лукашенка. Він взяв це під контроль ще 20 років тому, розуміючи, що нафта – це стратегічний ресурс.

Оскільки зараз діють санкції, самопроголошений президент втратив західний ринок. У нього залишаються лише партнерські зобов'язання перед Росією. Є й додаткові доходи – продажі білоруського палива на санкт-петербурзьку біржу лише за травень виросли в 30 разів. На цьому Лукашенко і заробляє, враховуючи ріст цін на цю продукцію в Росії.

Він поставив ППО біля Мозирського НПЗ. Лукашенко розуміє, що це може відбутись в будь-який момент (удар по цій цілі українськими БпЛА, – 24 Канал). Однак логічніше думати, що це відбудеться, якщо з білоруських аеродромів будуть стартувати дрони на Україну або Лукашенко ще в якийсь спосіб ввійде у гарячу фазу війни,

– сказав Латушко.

Він додав, що наразі розглядаються два варіанти ширшої участі Лукашенка в агресії проти України. З території Білорусі може відбутись атака безпілотників або ж він прийме мобілізованих росіян на своїх полігонах, що вже було у 2022 – 2023 роках.

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Що про це каже сам Лукашенко?

6 червня Лукашенко заявив, що Білорусь не хоче бути "м'ясним фаршем" в Україні, тому не бажає відправляти свій народ на війну. Водночас він додав, що його країна залишається союзником Росії.

Крім цього, раніше він повідомив, що якщо на територію Білорусі буде здійснено військовий напад, це може суттєво змінити характер війни в Україні. Однак "просто так" білоруські солдати не нападуть на Київ.