Однако на этом его сотрудничество с Владимиром Путиным может не закончиться. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко,, отметив, что вскоре самопровозглашенный президент может активно включиться в войну.

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Лукашенко может продавать России больше, чем сейчас

Заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси отметил, что весь нефтяной бизнес контролируют «кошельки» Лукашенко. Он взял это под контроль еще 20 лет назад, понимая, что нефть – это стратегический ресурс.

Поскольку сейчас действуют санкции, самопровозглашенный президент потерял западный рынок. У него остаются только партнерские обязательства перед Россией. Есть и дополнительные доходы – продажи белорусского топлива на санкт-петербургскую биржу только за май выросли в 30 раз. На этом Лукашенко и зарабатывает, учитывая рост цен на эту продукцию в России.

Он разместил ПВО возле Мозырского НПЗ. Лукашенко понимает, что это может произойти в любой момент (удар по этой цели украинскими БПЛА, – 24 Канал). Однако логичнее думать, что это произойдет, если с белорусских аэродромов будут стартовать дроны на Украину или Лукашенко еще каким-то образом войдет в горячую фазу войны,

– сказал Латушко.

Он добавил, что сейчас рассматриваются два варианта более широкого участия Лукашенко в агрессии против Украины. С территории Беларуси может произойти атака беспилотников или же он примет мобилизованных россиян на своих полигонах, что уже было в 2022 – 2023 годах.

Латушко о планах Лукашенко: смотрите видео

Что об этом говорит сам Лукашенко?

6 июня Лукашенко заявил, что Беларусь не хочет быть «мясным фаршем» в Украине, поэтому не желает отправлять свой народ на войну. В то же время он добавил, что его страна остается союзником России.

Кроме того, ранее он сообщил, что если на территорию Беларуси будет совершено военное вторжение, это может существенно изменить характер войны в Украине. Однако «просто так» белорусские солдаты не нападут на Киев.