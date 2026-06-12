Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Как изменился фронт на 12 июня?

Аналитики отмечают, что вражеские войска непрерывно атакуют на всех направлениях, однако значительного успеха не имеют.

Так, 10 и 11 июня россияне пытались продвинуться на север к юго-востоку от Сум и на севере Сумской области. Эти попытки оказались безрезультатными.

В то же время наступательные действия продолжились и на севере Харьковской области, но также ни к чему не привели. Впрочем, в Минобороны России утверждают, что их войска захватили Охримовку.

Наступление на северо-восток и восток от Великого Бурлука также продолжился, однако оказался неудачным для врага. Изменений на этом участке фронта не зафиксировано.

По оценкам ISW, оккупационная армия осуществила инфильтрацию на Купянском направлении. Вместе с тем враг не прекращает попыток пересечь реку Оскол, даже несмотря на удары украинских беспилотников.

Как изменился фронт на 12 июня: смотрите карты ISW

Российская армия продолжила попытки продвинуться на Славянском направлении,, однако Силы обороны успешно контратаковали к северо-западу и северо-востоку от Лимана. Ситуация на этом участке фронта не изменилась.

Российские войска недавно предприняли попытку инфильтрации вблизи Константиновки и продолжали наступательные действия в районе Константиновка – Дружковка.

Геолокационные видео от 11 июня показывают российского военного, который поднимает флаг в северо-восточной части Роскошного. В ISW предполагают, что это могло быть частью инфильтрационной операции.

Также аналитики отметили, что подобные эпизоды с флагами могут использоваться в качестве информационного инструмента для создания впечатления о российском успехе и ослаблении украинной обороны.

11 июня вражеские войска также продолжили свои атаки в тактическом районе Доброполья, однако успеха не достигли.

Украинские военные сообщили, что 11 июня на Покровском направлении был успешно отбит российский штурм с участием как минимум трех мотоциклов. Также 7-й корпус быстрого реагирования ДШВ 10 июня отметил, что россияне продолжают наращивать силы на этом направлении, подтягивая технику и артиллерию для возможных новых атак.

11 июня российские войска продолжали ограниченныенаступательные операции на Новопавловском направлении, но не продвигались вперед.

В то время как Силы обороны добиваются успехов на Александровском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 10 июня, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно продвинулись в центральной части Воскресенки, что к востоку от Александровки.

Россияне продолжают попытки наступления: смотрите карту от ISW

На Гуляйпольском направлении и на запад и юго-восток от Орехова противник продолжил наступательные действия, однако безрезультатно.

Аналогичную ситуацию зафиксировали и к востоку от Херсона, в направлении Антоновского моста и к юго-западу от Херсона в направлении острова Белогрудный.

Россияне несут значительные потери на фронте и в тылу

За последние сутки Силы обороны ликвидировали или тяжело ранили на фронте 1 300 оккупантов. Вместе с тем российские войска понесли значительные потери в технике, в частности, по данным Генштаба, минус 4 танка, 1 боевая бронированная машина, 78 артиллерийских систем, 2 средства ПВО, 8 НРК и 2 РСЗО.

На одном из логистических путей оккупационной армии под Армянском защитники нанесли значительный ущерб,, атаковав 50 грузовиков с топливом и боеприпасами. Часть из них уничтожена полностью.

11 июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что с начала 2026 года украинские операторы БПЛА ликвидировали 12,5 тысяч российских военных. Тогда как в мае им удалось поразить почти 180 тысяч российских целей.

В Генштабе сообщили, что украинские силы атаковали нефтеперерабатывающий завод «Афипский» – один из крупнейших на юге России.

Тогда как в Севастополе под прицелом оказался объект, где россияне собирали и оснащали морские беспилотные катера для использования в Черном море. В Крыму также горел склад с беспилотниками оккупантов.