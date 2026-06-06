Об этом он заявил, выступая в Гродно 6 июня, передает 24 Канал.

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Что сказал Лукашенко?

Белорусский диктатор заявил, что не хочет отправлять белорусов на войну в Украину и объяснил почему.

Мы что должны пойти за чужую волю воевать в Украину? Мы что хотим мясным фаршем там быть? Нет, мы этого не хотим,

– сказал Лукашенко.

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Но через несколько минут он, чтобы сгладить ситуацию перед Путиным, добавил, что Беларусь остается союзником России.

Интересно белорусский президент обратился и к соседним странам, говоря что-то об их "защите".

"Я хочу, чтобы поляки, литовцы и украинцы меня услышали. Мы не хотим воевать с ними. Хотя мы всегда полны решимости вас защитить", – выдал Лукашенко.

Но кого и от кого он собрался защищать, не совсем понятно – то ли соседей от России, или Беларусь от них.

К слову, 6 июня в ГПСУ заявили, что надо готовиться к худшему в отношении Беларуси – оттуда возможны провокации в направлении Киева и не только.

В то же время советник Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире 24 Канала отмечал, что Беларусь сама по себе не является самостоятельным игроком даже на региональном уровне. Она полностью зависит от России и ее модели так называемого союзного государства.