Соответствующую информацию сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время брифинга в Медиацентре.

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К чему может прибегнуть Беларусь?

Андрей Демченко рассказал, что с территории Беларуси возможны провокации в направлении Киева и западных областей, как это было в начале 2022 года, поэтому, по его мнению, Украина должна готовиться к потенциально худшим сценариям.

Надо быть сильнее того, что к нам может прийти,

– считает он.

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По его словам, на территории Беларуси постоянно происходит проверка различных армейских подразделений, в том числе, вместе с Россией, которая сейчас активно давит на Минск для самостоятельного приобщения страны к войне против Украины.

"Есть только небольшие промежутки времени, когда продолжается пауза. Сейчас на территории Беларуси нет дополнительных подразделений России, которые бы представляли растущую угрозу для нашего государства", – подчеркнул представитель Госпогранслужбы.

Также Россия увеличила использование территории Беларуси для пусков дронов-камикадзе типа "Шахед" по Украине. Цели все чаще заходят в воздушное пространство страны с северного направления и распространяются на другие области.

Насколько реальна угроза наступления?

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире 24 Канала объяснял, что Беларусь сама по себе не является самостоятельным игроком даже на региональном уровне, потому что полностью зависит от России и ее модели так называемого союзного государства.

Ранее Александр Лукашенко заявлял, что просто так его военные не будут вмешиваться в конфликт и не нападут на Киев. Впрочем, по его словам, война в Украине приобретет совсем другой характер исключительно в случае нападения на Беларусь.