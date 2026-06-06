Відповідну інформацію повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час брифінгу в Медіацентрі.

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До чого може вдатися Білорусь?

Андрій Демченко розповів, що з території Білорусі можливі провокації в напрямку Києва та західних областей, як це було на початку 2022 року, тому, на його думку, Україна має готуватися до потенційно найгірших сценаріїв.

Треба бути сильнішими за те, що до нас може прийти,

– вважає речник.

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За його словами, на території Білорусі постійно відбувається перевірка різних армійських підрозділів, зокрема разом із Росією, яка сьогодні активно тисне на Мінськ задля втягнення країни у війну проти України.

"Є тільки невеликі проміжки часу, коли триває пауза. Наразі на території Білорусі немає додаткових підрозділів Росії, які б становили зростаючу загрозу для нашої держави", – наголосив речник Держприкордонслужби.

Також Росія збільшила використання території Білорусі для пусків дронів-камікадзе типу "Шахед" по Україні. Цілі дедалі частіше заходять у повітряний простір країни з північного напрямку та поширюються на інші області.

Наскільки реальною є загроза наступу?

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк в етері 24 Каналу пояснював, що Білорусь сама по собі не є самостійним гравцем навіть на регіональному рівні, бо цілком залежить від Росії та її моделі так званої союзної держави.

Раніше Олександр Лукашенко заявляв, що просто так його військові не втручатимуться у конфлікт та не нападуть на Київ. Утім, за його словами, війна в Україні набуде зовсім іншого характеру винятково в разі нападу на Білорусь.