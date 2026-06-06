Таку інформацію повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

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Що відбувається зі сторони Білорусі?

Андрій Демченко розповів, що Держприкордонслужба станом на зараз не спостерігає накопичення такої кількості російських військ на кордоні з Білоруссю, якої було б достатньо для нападу на територію України з того напрямку.

"Є тільки невеликі проміжки часу, коли триває пауза... Росія зараз активно тисне на Білорусь, щоб вона власними силами долучилася до війни з нами", – зауважив він на тлі розмов про потенційне залучення Мінська у війну.

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За його словами, нещодавно режим білоруського диктатора Олександра Лукашенка звинувачував Україну в атаках безпілотників, але насправді все відбувається навпаки, адже саме з їхнього боку здійснюються пуски дронів.

Більшість дронів, які запускає Росія для масованих атак по Україні, заходять на територію Білорусі і йдуть її територією, щоб надалі через Київську, Житомирську області залетіти в Україну. За останні кілька тижнів фіксується збільшення такої тактики,

– сказав він.

Яка загроза нападу з Білорусі?

AP пише, що Росія знову може використати Білорусь як плацдарм для нападу. На тлі поглиблення військової співпраці між Москвою і Мінськом занепокоєння стосовно потенційних загроз зростає й серед західних союзників.

Представники BELPOL повідомляли, що понад 500 білоруських підприємств залучені до виробництва озброєння, ремонту військової техніки та забезпечення армії Росії, що свідчить про глибоку інтегрування у плани Москви.