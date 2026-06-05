Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко, наголосивши, що білоруський народ категорично проти участі своєї держави у російсько-українській війні.

Дивіться також Понад 500 заводів працюють на війну Росії: як Білорусь масштабно підтримує Кремль, – BELPOL

ІПСО Білорусі та Росії згасає

Днями очільник міноборони Білорусі Віктор Хренін під час засідання Ради міністрів оборони країн, що входять до складу ОДКБ, заявив про те, що ризик збройного конфлікту Росії та Білорусі з Заходом значно посилився. Коментуючи це, Латушко висловив переконання, що він озвучує тези за вказівкою Москви.

Аналогічно вчиняє і Вольфович, секретар Радбезу Білорусі. Він нещодавно висловився про те, що буцімто з території України за тиждень повітряний простір Білорусі перетнули 116 українських дроніві деякі з них залетіли невипадково.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Де були ці дрони? Чому про це нічого не повідомляли? Які об'єкти вони знищили? Вольфович сказав, що вони атакували прикордонну інфраструктуру. Постає запитання, який в цьому був сенс? Ми спостерігаємо згасаючу за змістом, тезами, сприйняттю інформаційно-пропагандистську спецоперацію,

– озвучив Латушко.

Заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі зауважив, що Білорусь і Росія намагалися розхитати потрібну їм тему, показували, що в них проходять ядерні навчання, лунали погрози й досі лунають з полів Петербурзького міжнародного економічного форуму про те, що може бути завданий ядерний удар. Латушко підкреслив, що вони прагнули створити напругу, але ця ІПСО вже сходить нанівець.

Росія може готувати влітку провокацію

Російська та білоруська риторика абсолютно безглузда, жодним чином не вливає на Україну, як і на ЄС. Навіть Європейський Союз, зі слів Латушка, вже не напружується щодо цього. Сьогодні Україна доволі стійка, аби протистояти всім подібним загрозам.

"Але є джерела, які нам говорять, що начебто в серпні запланована генштабом Росії спецоперація на території Білорусі, яка передбачає завдання дронових ударів з Білорусі по Україні, щоб створити локальний обмін ударами БпЛА. Навіщо це треба Лукашенку? Коментують це так, що з одного боку він хоче показати Путіну, що в нього будуть проблеми, бо Україна відповість ударом. З іншого – це створення казус беллі (формальний привід для розв'язання війни – 24 Канал)", – озвучив Латушко.

Чим це може обернутися – покаже час, але заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі висловив величезний сумнів, що Лукашенко буде готовий відправити свою армію воювати проти України. Він також вважає малоймовірним, що білоруська армія на 100% готова буде виконати наказ Лукашенка і йти вмирати на фронті незрозуміло заради чого.