Об этом в интервью 24 Каналу рассказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко, подчеркнув, что белорусский народ категорически против участия своего государства в российско-украинской войне.

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ИПСО Беларуси и России угасает

На днях глава минобороны Беларуси Виктор Хренин во время заседания Совета министров обороны стран, входящих в состав ОДКБ, заявил о том, что риск вооруженного конфликта России и Беларуси с Западом значительно усилился. Комментируя это, Латушко выразил убеждение, что он озвучивает тезисы по указанию Москвы.

Аналогично поступает и Вольфович, секретарь Совбеза Беларуси. Он недавно высказался о том, что якобы с территории Украины за неделю воздушное пространство Беларуси пересекли 116 украинских дронови некоторые из них залетели неслучайно.

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Где были эти дроны? Почему об этом ничего не сообщали? Какие объекты они уничтожили? Вольфович сказал, что они атаковали пограничную инфраструктуру. Возникает вопрос, какой в этом был смысл? Мы наблюдаем угасающую по содержанию, тезисами, восприятию информационно-пропагандистскую спецоперацию,

– озвучил Латушко.

Заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси отметил, что Беларусь и Россия пытались расшатать нужную им тему, показывали, что у них проходят ядерные учения, звучали угрозы и до сих пор звучат с полей Петербургского международного экономического форума о том, что может быть нанесен ядерный удар. Латушко подчеркнул, что они стремились создать напряжение, но эта ИПСО уже сходит на нет.

Россия может готовить летом провокацию

Российская и белорусская риторика абсолютно бессмысленна, никоим образом не вливает на Украину, как и на ЕС. Даже Европейский Союз, по словам Латушко, уже не напрягается по этому поводу. Сегодня Украина достаточно устойчива, чтобы противостоять всем подобным угрозам.

"Но есть источники, которые нам говорят, что якобы в августе запланирована генштабом России спецоперация на территории Беларуси, которая предусматривает нанесение дроновых ударов из Беларуси по Украине, чтобы создать локальный обмен ударами БпЛА. Зачем это надо Лукашенко? Комментируют это так, что с одной стороны он хочет показать Путину, что у него будут проблемы, потому что Украина ответит ударом. С другой – это создание казус белли (формальный повод для развязывания войны – 24 Канал)", – озвучил Латушко.

Чем это может обернуться – покажет время, но заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси выразил огромное сомнение, что Лукашенко будет готов отправить свою армию воевать против Украины. Он также считает маловероятным, что белорусская армия на 100% готова будет выполнить приказ Лукашенко и идти умирать на фронте непонятно ради чего.

Что может удержать Лукашенко от участия в войне?

Напомним, ранее аналитик Совета внешней политики "Украинская призма" Евгений Костогрызов выразил мнение, что белорусского диктатора может удержать от полноценного участия в войне адекватная оценка последствий этого шага. Это может обернуться для армии Беларуси серьезными потерями.

По словам Костогрызова, Россия может использовать территорию Беларуси не только в отношении Украины, но и давления на страны Балтии, совершая провокации. По его убеждению, Беларусь является важным направлением риска для восточного фланга НАТО.