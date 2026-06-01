Аналитик Совета внешней политики "Украинская призма" Евгений Костогрызов в эфире 24 Канала объяснил, что дипломатические контакты с Минском могут продолжаться и в дальнейшем. В то же время главным сдерживающим фактором для Лукашенко являются не звонки или визиты, а понимание плохих перспектив белорусской армии в Украине.

Почему Запад продолжает контакты с Лукашенко?

Европейские страны еще рассчитывают, что дипломатические контакты могут удержать Беларусь от прямой агрессии. Поэтому разговоры, визиты и поездки западных посланников в Минск могут продолжаться и в дальнейшем. Для союзников до сих пор не до конца понятно, насколько сильно Россия давит на Лукашенко, чтобы втянуть его в войну.

Европейские лидеры безусловно думают, что дипломатическими способами еще возможно удержать Беларусь от агрессии,

– отметил Костогрызов.

Для Украины открытие еще одного фронта на севере было бы сложным сценарием. Это заставило бы растягивать линию обороны и перебрасывать войска с важных направлений, тогда как российское наступление уже ослабло, а логистика оккупантов на Юге и Востоке имеет серьезные проблемы.

Для Путина вступление Лукашенко в войну было бы по крайней мере временной волшебной пилюлей, которая могла бы помочь российской армии,

– пояснил аналитик.

Поэтому контакты с Минском остаются не только вопросом дипломатии, но и частью более широкого сдерживания. Запад пытается не допустить сценария, при котором Россия получит дополнительное пространство для давления на Украину с севера.

Что может удержать Лукашенко от войны?

В то же время главным предохранителем для Минска могут быть не дипломатические контакты, а реальная оценка последствий вступления в войну. Белорусская армия и Лукашенко должны понимать, что поход в Украину не даст им быстрого результата и может обернуться тяжелыми потерями.

Самое важное – это то, как сама белорусская армия и Лукашенко оценивают свои перспективы в Украине. Я надеюсь, что они прекрасно понимают, насколько эти перспективы для них плохие, и это будет основным сдерживающим фактором,

– подчеркнул Костогрызов.

Перспективы для белорусских войск в Украине выглядят плохо, и это может оставаться главным фактором сдерживания.

Однако риски не ограничиваются только украинским направлением. Россия может использовать территорию Беларуси для давления на государства Балтии, в частности через провокации в гибридном формате.

Я бы не исключал и такого варианта, что движение свиты может произойти даже не в сторону Украины,

– добавил аналитик.

Такой сценарий внимательно отслеживают и в Украине, и в странах Балтии. Поэтому Беларусь остается важным направлением риска не только для украинской безопасности, но и для восточного фланга НАТО.

Что известно о рисках со стороны Беларуси

В конце мая 2026 года в Госпогранслужбе заявили, что непосредственного наращивания сил у границы с Украиной на территории Беларуси сейчас не фиксируют. В то же время в глубине страны заметны процессы, которые свидетельствуют о более сильном давлении России на Минск, чтобы тот масштабно участвовал в войне. Поэтому на этом направлении не исключают провокаций и не исключают рисков дальнейшей эскалации.

26 мая 2026 года Александр Лукашенко заявил, что не будет отправлять белорусских военных в Украину, но одновременно пригрозил, что в случае якобы "агрессии" против Беларуси война приобретет совсем другой характер. Такие заявления из Минска появляются на фоне постоянных попыток показать готовность к более жесткому сценарию, хотя прямого вступления в войну Беларусь до сих пор избегает.

Associated Press напоминает, что Беларусь и в дальнейшем остается важной частью российской военной инфраструктуры. Именно с ее территории в 2022 году россияне наступали на Киев, а впоследствии Минск предоставлял свою инфраструктуру для подготовки войск, совместных учений, лечения раненых и военного производства. По оценкам белорусской оппозиции, Москва и в дальнейшем может использовать Беларусь как плацдарм для новых действий.

Отдельный риск сейчас связывают не столько с наземным наступлением, сколько с возможными ударами с белорусской территории по украинской логистике. В частности, речь идет о сценарии запуска дронов в направлении трассы Киев – Чоп, которая является одним из главных маршрутов поставок из Польши. Украинская сторона отмечает, что такая угроза существует, но для противодействия имеют средства ПВО, РЭБ и перехвата.