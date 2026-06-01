Об этом украинский лидер сообщил в интервью для CBS News.

Когда могли бы приехать Уиткофф и Кушнер?

Президент заявил в интервью, что в Украине ожидают визит спецпосланников Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа. По его словам, Киев рассчитывает принять американских представителей в течение ближайших двух недель.

По крайней мере я получил такое сообщение от моей переговорной группы: они сказали мне, что имели контакты со Стивом и Джаредом, и те заявили, что готовы приехать в Украину и поговорить, если... сегодня это "если" означает Ближний Восток,

– сказал он.

Владимир Зеленский отметил важность визита американской переговорной делегации, и именно посланцев, которые еще ни разу не посещали страну, ведь такая поездка дала бы им возможность увидеть ситуацию собственными глазами.

По его мнению, Джаред Кушнер и Стив Уиткофф также могли бы непосредственно пообщаться с украинцами. Он отметил, что несмотря на войну жизнь в стране продолжается, однако главной целью остается ее скорейшее прекращение.

"Это должно остановить Россию. Они несколько раз были в Москве. Я уже говорил, что если они хотят поехать на этот раз в Москву, то должны приехать в Киев, а потом ехать в Москву. Думаю, это будет полезно", – добавляет глава государства.

Кстати, WSJ недавно отмечало, что Стив Уиткофф по меньшей мере 7 раз посещал Москву, но ни разу не побывал в Киеве, хотя это могло бы помочь Вашингтону понять технологический потенциал и устойчивость страны.