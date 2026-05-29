Об этом заявил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщает "Радио Свобода".

Читайте также Угроза наступления на Украину с территории Беларуси: в ISW оценили риски

Есть ли реальная угроза из Беларуси?

Андрей Демченко объяснил, что с 2022 года Беларусь удерживает на направлении границы с Украиной ограниченное количество подразделений, которые периодически ротируются, однако их численность не увеличивается.

В то же время, то, что происходит в глубине территории страны, как сообщает разведка, сейчас указывает на то, что Россия активнее начала давить на Беларусь, чтобы та более масштабно и собственными силами присоединилась к войне против Украины,

– добавил он.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

По словам представителя ГПСУ, в дальнейшем нельзя исключать провокации на пограничном направлении, а также возможность вторжения.

Демченко отметил, что сейчас ударных группировок российских войск в Беларуси нет, однако страна-агрессор может быстро их перебросить на территорию Беларуси и использовать те инфраструктурные объекты, которые строит Беларусь.

Напомним, 20 мая Владимир Зеленский заявил, что россияне рассматривают сценарии дополнительных нападений на Украину: речь идет, в частности, о направлении Беларусь – Брянская область. По словам президента, сейчас продолжается работа над усилением защиты в соответствующих регионах.

Интересно! Между тем в Институте изучения войны (ISW) считают, что Россия не имеет резервов, необходимых для поддержки белорусских войск в случае наземного вторжения в Украину. Зато страна-агрессор может использовать заявления о якобы пребывании украинских дронов в белорусском воздушном пространстве как повод для осуществления "ответных ударов" по Украине с территории Беларуси.

На фоне разговоров о возможном вторжении из Беларуси свое заявление также сделал командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди ("Мадьяр"). Он отметил, что Украина будет бить в ответ, если Беларусь все же решит напасть – мол, первые 500 целей уже "на карандаше".