Эти заявления прозвучали как раз на фоне недавних предупреждений о том, что Россия давит на Беларусь, чтобы она проводила операции против Украины или НАТО. Аналитики Института изучения войны оценили, действительно ли Минск решится на наступление через Север Украины.

Смотрите также Россия может использовать Беларусь для атак по Украине: в ISW заявили, что трасса М-06 под угрозой

Возможно ли наступление из Беларуси?

По мнению ISW, Беларусь вряд ли начнет наземное вторжение против Украины.

Аналитики пока не наблюдают и не подтверждают никакого наращивания белорусских сил на белорусско-украинской границе, которое было бы достаточным для наземного вторжения.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

России также не хватает резервов, необходимых для поддержки белорусских войск во время наземного вторжения в Украину.

В то же время Россия может использовать заявленные случаи якобы о пребывании украинских беспилотников в воздушном пространстве Беларуси, чтобы оправдать использование белорусской территории для осуществления "ответных ударов".

Заявления Вольфовича и недавние украинские предупреждения в отношении Беларуси свидетельствуют о том, что Россия создает информационные условия для дальнейшего использования Беларуси в собственных военных целях, в частности для ударов по стратегически важным объектам глобального надзора в тылу западной Украины,

– отметили аналитики.

К слову, Франак Вячорка, советник белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, в разговоре с 24 Каналом отметил, что у белорусской армии нет готовности воевать против Украины. Большинство общества поддерживает Украину.

Он отметил, что ситуация очень сильно отличается от той, что сложилась в России, где люди с "русским миром" в голове.

Тем временем командующий СБС "Мадьяр" пригрозил Лукашенко на фоне этого напряжения между странами. Он заявил, что первых 500 белорусских целей уже на карандаше.